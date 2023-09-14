بسرعة جهز ورقك للمطلقات والأرامل” حجز شقق سكن لكل المصريين 5 بمساحات (100 – 110 – 120) متر تشطيب كامل

قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإعلان عن طرح شقق سكن لكل المصريين 5 مخصصة لأصحاب الدخل المحدود بمساحات مختلفة وهذا من أجل توفير وحدات سكنية لهذه الفئة من المواطنين، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن كافة الأمور التي تتعلق بهذا الأمر، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

شقق سكن لكل المصريين 5

يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة كافة التفاصيل الخاصة بإعلان شقق سكن لكل المصريين 5 الذي أعلن عنة صندوق الإسكان الاجتماعي الفترة الماضية، لهذا أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد بأن الإعلان الأخير لشقق الإسكان الاجتماعي تم تخصيصها لأصحاب الدخل المحدود من المواطنين، وأكدت مي أن هذا الإعلان سوف يتم نشره في وقت قريب وسيشمل على وحدات اضافية من أجل تلبية احتياجات الأشخاص المتقدمين الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية في الاعلان السابق بالإضافة إلى توفير فرصة لجميع المواطنين.

الأسعار المبدئية وأنظمة سداد شقق سكن لكل المصريين 5

يريد العديد من المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على شقق سكن لكل المصريين 5 معرفة الأسعار المبدئية للحصول على هذه الوحدات بالإضافة إلى نظام دفع الأقساط الخاصة بها، حيث جاءت الأسعار وطرق السداد على النحو التالي:

يتم تحديد الأسعار حسب المدينة التي توجد فيها الوحدات السكنية.

أن سعر الوحدة يتراوح ما بين 350 ألف و430 ألف جنيه.

يمكن أن يقوم المواطن بسداد الأقساط لمدة تصل إلى 20 عامًا، والتي تعتمد على سن المتقدم.

توفير العديد من الوحدات السكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، لكي تناسب جميع الفئات.

يتم تسليم الوحدات خلال فترة لا تزيد عن 18 شهرًا من وقت التخصيص.

قد تكون هناك وحدات جاهزة في وقت سابق لهذا يتم تخصيصها في فترات أقل من الفترة المعتادة.

الفئات المستحقة لشقق سكن لكل المصريين 5