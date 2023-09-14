لأصحاب المعاشات هللوا وانبسطوا”.. الجكومة تقرر زيادة معاشات أكتوبر 2023 لمدة 6 أشهر حقيقة ولا اشاعة التامينات تجيب
يقوم الكثير من أصحاب المعاشات بالبحث على محرك البحث جوجل عن حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي، وذلك بعد أن قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار عدة أوامر نحو تحسين أوضاع كبار السن في جمهورية مصر العربية من أجل مساعدتهم على غلاء المعيشة بسبب أرتفاع الأسعار هذه الفترة الناتج عن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الأمر بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
زيادة معاشات أكتوبر 2023
تعد زيادة معاشات أكتوبر 2023 هي الزيادة التي يتم صرفها للشهر السابع على التوالي لأصحاب المعاشات في كافة محافظات جمهورية مصر العربية والذي يتجاوز عددهم نحو 11 مليون و100 ألف، والتي يتم صرفها في كل من شهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر أي ما يعادل 5 أشهر على أن يكون الشهر الميلادي القادم هو الشهر السادس الذي يتم صرفها خلاله بالزيادة التي حددتها المادة 25 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد والتي تبلغ 15%.
موعد صرف زيادة معاشات أكتوبر 2023
يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن الموعد الذي يتم خلاله صرف معاشات شهر أكتوبر، حيث أنه تم الإعلان أنه لم يتم صدور حتى وقتنا هذا أي قرار رسمي من الحكومة بشأن موعد زيادة معاشات أكتوبر 2023، ولكنه من المتوقع أن يتم البدء في الصرف بداية من اليوم الأول من الشهر الميلادي القادم.
مقدار زيادة معاشات أكتوبر 2023
يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات معرفة مقدار الزيادة في معاشات شهر أكتوبر القادم لعام 2023 ميلادي والتي قررتها الحكومة المصرية، حيث جاءت هذه الزيادة على هذا النحو:
- يحصل صاحب المعاش علي 1495 جنيهًا بدلا من 1300 جنية.
- 2645 هو معاش المواطن الذي يحصل على 2300 جنيه.
- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 3500 جنيه إلي 4025 جنيهًا.
- يصبح معاش المواطن الحاصل على 4300 جنيه هو 4945 جنيهًا
- تصل زيادة المعاش لمن كان يحصل على 5300 جنيه إلي 6095 جنيهًا
- يصبح معاش المواطن الذي يحصل على 6500 جنيه هو 7475 جنيهًا.