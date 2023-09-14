شوف هتقطع إمتى عندك.”.. مواعيد قطع الكهرباء لتخفيف الاحمال وموعد انتهاء أزمة قطع التيار مجلس الوزارة يوضح

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد قطع الكهرباء، وذلك بعد أن قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالإعلان عن إصدار قرار ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال وذلك من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة يوميا، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه المواعيد إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

مواعيد قطع الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأنها سوف تقوم بقطع التيار الكهربائي يوميا لمدة ساعة بالتناوب في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وهذا من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال على المحطات الكهربائية، لهذا رغب عدد كبير من المواطنين من كافة محافظات الجمهورية معرفة جدول مواعيد قطع الكهرباء، والذي أعلنت عنه الوزارة كالاتي:

يفصل التيار الكهربائي بداية من الساعة (1:50) حتى الساعة (2:10).

يتم قطع الكهرباء في مصر، من الساعة (2:50) الى (3:10).

تفصل الكهرباء في مصر، من الساعة (3:50) إلى (4:10).

يتم فصل التيار الكهربائي من الساعة (4:50) إلى (5:10).

يقطع التيار الكهربائي في مصر، من (6:50) إلى (6:10).

تقطع الكهرباء في مصر، من الساعة (6:50) إلى (7:10).

يتم فصل الكهرباء من الساعة (7:50) إلى (8:10).

يفصل التيار الكهربائي في مصر، من الساعة (8:50) إلى الساعة (9:10).

يتم قطع الكهرباء في مصر، من الساعة (9:50) إلى (10:10).

قطع الكهرباء في مصر، من الساعة (10:50) الى الساعة (11:10).

يفصل التيار الكهربى من الساعة (11:50) إلى (12:10).

يتم قطع الكهرباء في مصر، من الساعة (12:50) إلى (1:10).

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء أزمة قطع التيار الكهربائي يوميا، لهذا أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور ايمن حمزة بأن ازمة انقطاع التيار الكهربائي سوف تنتهي هذا الأسبوع كما أعلن الدكتور الأسبوع الماضي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كما أكد حمزة خلال عدة مداخلات تلفزيونية بأن الحكومة تعمل جاهدة على إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.