لأصحاب المعاشات ابسط وزقطط”.. موعد صرف العلاوات الخمسة 2023 وخطوات الاستعلام عنها عبر موقع التأمينات
ينتظر أصحاب المعاشات أن تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالإعلان عن موعد صرف العلاوات الخمسة للعام الحالي 2023, وذلك بعد أن تقوم المحكمة العليا الإدارية بإصدار الحكم الخاص بالقضية التي قام أصحاب المعاشات برفعها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
موعد صرف العلاوات الخمسة
قام عدد كبير من أصحاب المعاشات برفع دعوى قضائية من أجل تدبير جميع الموارد المالية وأن يتم صرف العلاوات الخمس مع الراتب الأساسي الخاص بهم، لهذا يرغب هؤلاء المواطنين معرفة موعد صرف العلاوات الخمس، لهذا أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن الموعد الخاص بصرف هذه العلاوات لم يتم تحديد حتى الآن وأنه سوف يتم تحديده في الجلسة التي سوف يتم انعقادها يوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2023.
ولكن من المقرر أن يتم صرف هذه العلاوات الخمس على أربع مراحل أول مرحلة في شهر سبتمبر لهذا العام 2023 ميلادي، والمرحلة الثانية في شهر مارس لعام 2024، المرحلة الثالثة في شهر سبتمبر لعام 2024 ميلادي، والمرحلة الرابعة والأخيرة في شهر مارس لعام 2025 ميلادي.
حيث بلغت قيمة هذه العلاوات الخمس 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يتم اضافتها للأجر الأساسي حتى أصبح العامل في سن المعاش.
خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس
قامت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالإعلان عن أنه يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي :
- أولا أن يقوم المواطن الدخول علي الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال النقر على هذا الرابط.
- إدخال وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتقاعد.
- قيام المواطن بكتابة الرقم القومي الخاص به بشكل صحيح.
- كتابة جميع البيانات الاخرى التي يحتاج إليها الموقع. النقر بعد ذلك على خانة انا لست روبوت
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط على زر إرسال الطلب.