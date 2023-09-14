نتائج القبول المركزي  pdf في العراق 2024 دليل القبول بالرقم الامتحاني في الجامعات العراقية والمعاهد

أتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق 2023-2024، حيث إن هذه النتائج تشمل جميع الكليات والجامعات العراقية، فضلاً عن أنها موجهة إلى جميع طلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي بمختلف فروعها المتمثلة في “أحيائي، تطبيقي، أدبي، فنون”، فضلاً عن أن الوزارة أتاحت موقع نتائجنا من أجل القيام بالاستعلام عن النتائج من خلاله، بما يوفر ذلك الوقت والجهد على الطلبة و أولياء الأمور في معرفة نتائجهم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023 العراق

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج القبول المركز في العراق لجميع طلبة والطالبات الصف السادس الإعدادي، وفقًا لما يلي:-

في البداية يمكن التوجه إلى موقع نتائجنا.

أو الدخول إلى البوابة الإلكترونية لدائرة الدارسات والتخطيط.

وعليه يجب على كل طالب وطالبة إدخال الرقم الامتحاني الخاص به.

ثم يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية من البوابة.

إدخال البيانات الشخص الخاصة بالطالب.

بعد ذلك يتم النقر على زر “استعلام”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج في مختلف محافظات العراق.

نتائج القبول المركزي

شملت نتائج القبول المركزي في العراق، جميع المحافظات المؤهل الحصول على نتائجهم، بما فيها “الرصافة الأولى، الثانية، الثالثة، وكذلك الكرخ الأولى والثانية والثالثة، فضلاً عن محافظات النجف وبابل وديالي ودهوك وذي قار”، وغير ذلك من المحافظات التي أصبح من السهل الإستعلام عن نتائجها بكل سهولة، حيث إن هذه النتيجة تحدد مستقبل الطالب الدراسي أو الجامعي من أجل الحصول على شهادة جامعية مناسبة، وفقًا لأداءه في الامتحانات والمجموع الذي حصل عليه.