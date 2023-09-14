رابط موقع تحميل نتائج المفاضلة العامة سوريا 2023 شعبة علمي وأدبي mof.sy

رابط موقع تحميل نتائج المفاضلة العامة سوريا 2023، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بطلاب المفاضلة العامة للعام الدراسي 2023-2024 وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني الذي من خلاله سوف يستطبع الطلاب الإطلاع على النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، حيث صرح الدكتور”بسام ابراهيم” الذي يشغل منصب وزير التعليم الاعالي أن الوزارة تعمل على الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب خلال الساعات المقبلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط موقع تحميل نتائج المفاضلة العامة سوريا 2023…

نتائج المفاضلة العامة سوريا 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط موقع تحميل نتائج المفاضلة العامة سوريا 2023بعد أن أعلنت وزارة التعليم أنها انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وأشار الاستاذ “أحمد اليعقوبي” الذي يشغل منصب مدير المعلوماتية أن نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي سوف تكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة خلال الساعات المقبلة، وأشار خلال لقاء له على قناة سوريا الفضائية أن اجمالي الرغبات المتقدمة من الطلاب وصلوا إلى 120 رغبة وناشد الجميع بسداد الرسوم التي أعلنت عنها الوزارة، وشدد على الالتزام بتقديم الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد لها.

الأوراق المطلوبة للمفاضلة العامة سوريا 2023

صورة من بطاقة الهوية الوطنية .

2 طابع مالي بـ 50 ليرة.

2 طابع شهيد بـ 25 ليرة.

طابع نقابة معلمين بـ 25 ليرة.

طابع مجهود حربي بـ 50 ليرة.

رابط موقع تحميل نتائج المفاضلة العامة سوريا 2023