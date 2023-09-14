المعاش المبكر ومفاجأة سارة لجميع أصحاب المعاشات بشأن الحصول على مكافأة نهاية الخدمة الغير متوقعه

يعد قانون التأمينات الجديد، من أكثر المواضيع التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، نظرًا لكونه يسهم في توفير الدعم المالي والمعنوي لجميع أصحاب المعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدول، فضلاً عن تحسين دخلهم الإجتماعي، وتوفير حياة كريمة لهم، ليكون من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في الفترة الأخيرة، فضلًا عن أن نظام المعاش المبكر المنوط به مؤخرًا يسهم في توفير العديد من المزايا المختلفة أمام المشتركين في نظام التأمينات، ليكون من المنتظر أن يصل سن المعاش فيه إلى 65 عامًا بقدوم عام 2040.

مزايا الخروج على المعاش المبكر

وأقر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أن لا يقل الحد الأدنى لمعاش المستفيد عن 65% من أجل أجر اشتراكي حصل عليه مؤخرًا، فضلاً عن أنه يجب وأن يتضمن فترة الإشتراك في التأمين لمدة لا تقل عن 24 شهرًا، ولمدة تصل إلى 300 شهر فعلية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل وفق القانون الجديد، كما أن في الوقت الحالي يمكن للراغبين في الخروج على المعاش المبكر أن يحصلوا على 80% من أجر التسوية الأكبر لهم، فضلاً عن حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لما يحددها القانون، كما يحصل على مكافأة الخدمة كاملة دون نقص.

شروط المعاش المبكر

وفي نفس السياق، فإنه من شروط الخروج على المعاش المبكر، أن يكون هناك عجز أو وفاة تمنع العامل، من تلبية استمراره في العمل، فضلاً عن وجود موافقة رسمية من جهة العمل بذلك، وعلى أساس ذلك يحدد لهم جميع المستحقات المالية التي من المؤكد أن يحصل عليها، عند خروجه على المعاش المبكر، وفي حالة مخالفته لقوانين المعاش، يتم خصم الإجر الاشتراكي الخاص به، وتوقيع عقوبة على ذلك.