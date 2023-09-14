حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2024 بسبب متحور EG 5

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2024، ايام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد 2023 -2024 والذي من المقرر أن يكون في 30 سبتمبرب 2023، وخلال الساعات الأخيرة رصد موقع البديل زيادة في عمليات البحث عن حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2024

بعد تداول خبر تأجيل الدراسة في مصر 2024، وبدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور EG5 الجديد، وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على هذا الخبر لتؤكد أن الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي اساس من الصحة وأن الوزارة لم تعلن عن أي تغيير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، وأشارت الوزارة إلى أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ في الموعد المحدد له وهو 30 سبتمبر الجاري، وذلك لجميع المراحل الدراسية بداية من المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة الجامعية…

وطالب الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي التحري بدقة عن الأخبار التي يتم نشرها والتي قد تتسبب في احداث حالة من الجدل والبلبلة في الشارع المصري، مشيراً خلال نهاية لقاءه أن الوزارة ليس لديها النية في تأجيل الدراسة هذا العام.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024