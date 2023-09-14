كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023 pdf عبر منصة مظلتي

هنا بحث مكثف عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق حيث يترقب الكثيرون الكشف عن أسماء الحاصلين على الوجبة الجديدة من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 قريبًا عبر منصة مظلتي، لتمكين المواطنين من معرفة حالتهم الاجتماعية.

إعلان أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

تعتزم وزارة العمل العراقية الكشف عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023 بعد ان يتم إنجاز عمليات الفحص حيث يهدف هذا الفحص إلى التحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، والذي يُمنح لفئات محددة من المجتمع مثل العاطلين عن العمل ومحدودي الدخل والأرامل ومن المتوقع أن يستفيد الآلاف من المواطنين في مختلف محافظات العراق من هذه الوجبة الجديدة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

للاطلاع على القائمة الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ادخل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

حدد الوجبة التاسعة، الدفعة الخامسة.

قم بإدخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بالمستفيد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.

اضغط على زر تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

انتظر حتى يتم تنزيل الملفات على جهازك.

افتح الملفات وابحث عن اسمك.

شروط القبول في كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تتضمن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للقبول، وتشمل ما يلي: