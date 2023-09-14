“رابط رسمي” نتائج مسابقة الاساتذة 2023 في الجزائر tawdif.education.gov.dz

تعد مسابقة التوظيف لشغل وظيفة أستاذ في الجزائر فرصة هامة للكثير من المتقدمين الذين يسعون للعمل في مجال التعليم وتأتي هذه المسابقة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الجودة وتحسين الأداء في النظام التعليمي الجزائري ويسر وزارة التربية والتعليم الجزائرية الإعلان عن نتائج مسابقة الأساتذة لعام 2023 عبر منصة توظيف الخاصة بها وسيكون موعد صدور نتائج مسابقة الأساتذة 2023 في الجزائر سيكون يوم الخميس 14/9/2023. ستتم طرح الأسماء على منصة التوظيف حسب الولايات والمناطق في الجزائر. سيتم توفير رابط خاص لكل ولاية ومنطقة تعليمية في البلاد.

نتائج مسابقة الأساتذة لعام 2023

أصدرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بياناً يعلن فيه أنه تم توفير نتائج قبول الأساتذة المتعاقدين لعام 2023 لجميع المهتمين الذين يرغبون في استعلام عن تلك النتائج. وتم ذلك عن طريق رابط مخصص تم نشره لجميع الأساتذة المتقدمين للاختبارات الشفوية. وأضافت الوزارة أنه تم جعل هذه النتائج متاحة عبر الرابط الخاص بمنصة توظيف الأساتذة المتعاقدين، وذلك بواسطة خطوات سهلة وبسيطة.

الاستعلام عن نتائج مسابقة الأساتذة لعام 2023 في الجزائر.

يمكن الاستعلام تُعلن نتائج مسابقة الأساتذة لعام 2023 في الجزائر عن طريق اتباع الإجراءات التالية:

الرجاء الولوج إلى المنصة الخاصة بتوظيف المدرسين المتعاقدين

أدخل المعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور)

اضغط على دخول.

اختيار المديرية التعليمية التي يتبعها الشخص المتقدم.

اختر لوحة تحكم الحساب.

اضغط على حالة الملف ونتائج الأساتذة المتعاقدين.

اختر نتائج القبول.

أدخل رقم التسجيل الخاص بالاستاذ المتقدم.

اضغط على زر بحث.

انتظر قليلًا وسيتم عرض النتيجة مباشرة.

كيف يمكنني أن أعرف ما إذا تم قبولي في مسابقة الأساتذة؟

يمكنك أن تعرف ما إذا تم قبولك في مسابقة الأساتذة عن طريق اختيار إحدى الخيارات التالية: