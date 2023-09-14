 رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد لتقديم طلب مساعدة مالية

تعمل مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد جاهدةً على تقديم المساعدات المالية للمواطنين الذين يحتاجون إليها داخل المملكة العربية السعودية. وتسعى المؤسسة دائمًا للإعلان عن رقم واتساب الأمير عبدالعزيز بن فهد، وذلك لتسهيل التواصل وللحصول على المساعدات المالية التي تقدمها لتسديد الديون والقروض. وهذا ما يدفع الأفراد إلى البحث عن تفاصيل المساعدات المالية المقدمة بهذا الصدد.

رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد

يوفر مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد أرقام هواتف وخدمة الواتساب والبريد الإلكتروني لتمكين المواطنين في المملكة العربية السعودية من الاتصال بها للحصول على الدعم، ومن بينها:

رقم واتساب: 8004000000. رقم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خارج الأراضي السعودية: 920030003. للتواصل مع المؤسسة من داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك الاتصال على الرقم: 485232658966. لطلب إعانة مالية من مؤسسة عبد العزيز بن فهد عبر البريد الإلكتروني، يرجى النقر هنا. تقع المؤسسة في مدينة تبوك على طريق الأمير فهد بن سلطان، بجوار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كيفية تقديم طلب للحصول على مساعدات مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

تسهل المؤسسة على المتعففين طلب المساعدات المالية من خلال عدة خطوات يتعين الكشف عنها، وهي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد

انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر خانة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد.

اضغط على خيار المساعدات المالية، ومن ثم قم بتقديم طلب المساعدة. ستُحوَّلك تلقائيًا إلى صفحة جديدة.

قم بملء نموذج الطلب وضع البيانات في المكان المنالمعتمد.

بعد إرسال النموذج، ستتلقى تأكيدًا بأن طلبك قد تم استلامه.

سيتم مراجعة طلبك من قبل المؤسسة ودراسته وفقًا للمعايير المعتمدة.

في حال تمت الموافقة على طلبك، ستتلقى إشعارًا بإعانة المالية والإجراءات المتبعة لتسليمها.

يجب الالتزام بالإجراءات والمتطلبات المحددة من قبل المؤسسة لاستلام المساعدة المالية.

يجب ملاحظة أن هذه المعلومات قد تكون تاريخية وقد تتغير مع مرور الوقت لذلك، يُفضل التواصل مباشرة مع مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد للحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات بشأن كيفية التقدم بالطلب والحصول على المساعدة المالية.