تحميل pdf”.. رابط نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2023 علمي وأدبي عبر موقع القبول الجامعي www.mof.sy

تُعد نتائج المفاضلة العامة في سوريا من أهم الأمور التي ينتظرها العديد من الطلاب بفارغ الصبر، حيث تُعتبر هذه النتائج بمثابة مفتاح لمستقبلهم الجامعي، وفي إطار الإستعدادات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية للكشف عن تلك النتائج، يمكن للطلاب الإنتظار بشغف للإعلان الرسمي عبر موقع القبول الجامعي، حيث من المتوقع أن تُعلن النتائج بشكل إلكتروني، مما يتيح للطلاب الإستعلام عنها بسهولة ويُسر الكترونياً،

نتائج المفاضلة العامة سوريا 2024

يمكنك الوصول إلى نتائج المفاضلة العامة في سوريا لعام 2023/2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي (mof.sy)، يجدر بالإشارة إلى أن الوزارة قامت بإصدار المفاضلة الأولى والثانية بشكل متزامن، بهدف تسهيل عملية القبول للطلاب وزيادة فرص الحصول على فرص دراسية.

تحميل نتائج المفاضلة العامة سوريا 2024

للحصول على نتائج المفاضلة العامة في سوريا عبر الإنترنت للعام الدراسي 2023/2024، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع القبول الجامعي.

اختيار خيار “تسجيل المفاضلة العامة 2023/2024”.

قم بملء البيانات المطلوبة، وهي اسم الطالب الثلاثي ورقم الإمتحان وتاريخ المفاضلة.

تأكد من إدخال المعلومات بدقة.

بدء كتابة قائمة الرغبات الجامعية، حيث يجب وضع على الأقل 20 رغبة.

قم بإرفاق صورة من بطاقة الهوية الشخصية وصورة من الشهادة الثانوية.

تأكد من إرفاق كافة المستندات المطلوبة والضرورية للتسجيل.

قبل الضغط على زر “تسجيل”، تحقق من صحة جميع المعلومات التي قمت بإدخالها.

بعد التأكد من المعلومات، اضغط على زر “تسجيل” لإرسال طلب التسجيل.

بهذه الطريقة، يمكنك التسجيل بنجاح على المفاضلة العامة في سوريا للعام الدراسي 2023/2024.

كيفية التسجيل على مفاضلة الموازي سوريا 2023

للتسجيل في مفاضلة الموازي في سوريا للعام الدراسي 2023/2024 عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي في سوريا.

اختيار خيار “تسجيل المفاضلة الموازي 2023/2024”.

ملء البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم الطالب وتاريخ الميلاد.

قم بكتابة قائمة الرغبات الجامعية والتي يمكن أن تصل إلى 20 رغبة.

ارفاق الأوراق الثبوتية الضرورية للتسجيل.

تأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

بعد التحقق من المعلومات والمستندات المرفقة، اضغط على زر “تسجيل” لإرسال طلب التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مفاضلة البكالوريا سوريا للعام 2023

يتطلب التسجيل في المفاضلة العامة في سوريا للطلاب الجدد الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة إرفاق الوثائق التالية التي أصدرتها وزارة التعليم العالي في سوريا: