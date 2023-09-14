رسمياً pdf”.. معدلات القبول فى الجامعات العراقية 2023 لجميع طلاب قسم ادبي واحيائي وتطبيقي وزارة التربية والتعليم العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023 لتخصص (الاحيائي)، وقد جاءت النسب متفاوتة في مختلف مناطق العراق، تلك اللحظة المهمة التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر لمعرفة مستقبلهم التعليمي واختيار التخصص الذي يناسبهم ويسهم في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

تعكس معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023 تعكس وجود منافسة شديدة للحصول على فرصة الإلتحاق بهذه الجامعات والتخصصات المختلفة، إذا كنت ترغب في معرفة معدلات القبول أدبي في الجامعات العراقية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي في العراق.

قم بزيارة صفحة القبول المركزي على الموقع.

انقر على خدمات الطلاب من القائمة الرئيسية للصفحة.

ستظهر لك قائمة بخيارات متعددة، حدد “نسب القبول في الجامعات العراقية” وانقر عليها.

ستظهر لك صفحة تحتوي على ملفات تحميل لنسب القبول في مختلف التخصصات الأدبية في الجامعات العراقية.

يمكنك تحميل هذه الملفات والإطلاع على نسب القبول بسهولة ويسر.

معدلات القبول في الجامعات العراقية الحدود الدنيا 2023/2024

الكلية معدل القبول:

كلية الطب %100.28

طب الأسنان %99.5

كلية الصيدلة %98.83

كلية الهندسة – قسم الحاسوب %93.17

كلية الهندسة – قسم ميكانيك %86

كلية الهندسة – قسم المواد %85.67

كلية العلوم %86.17

كلية العلوم – قسم الرياضيات %78.5

كلية القانون %85.67

كلية علوم سياسية %79.25

كلية الإدارة والاقتصاد %68

كلية التربية %74.67

معدلات القبول في الجامعات العراقية جامعة الموصل

الكلية معدل القبول

كلية طب الموصل %100.33

كلية طب الأسنان %99.13

كلية الصيدلة %98.83

كلية الهندسة – قسم الحاسوب %95

كلية الهندسة – قسم الميكانيك %86.33

كلية العلوم %88

كلية العلوم – قسم الحاسوب والرياضيات %67.67

كلية العلوم – قسم البيئة وتقاناتها %62

كلية الحقوق %78.83

كلية علوم سياسية %65.5

كلية تمريض – ذكور %97.67

كلية تمريض – بنات %95.33

كلية طب بيطري %70.17

كلية زراعة وغابات %60

كلية إدارة واقتصاد %60

كلية تربية – للعلوم الصرفة %74.5

كلية تربية – للعلوم الإنسانية %83.33

كلية تربية – للبنات %62.17

كلية الآداب %72.83

كلية الآداب – قسم مكتبات ومعلومات %62.83

كلية التربية الأساسية %69

كلية التربية الأساسية – قسم رياض أطفال للإناث %61.17

كلية التربية الأساسية – معلم صفوف أولى %71.67

كلية العلوم السياحية %60

كلية الآثار %60

كلية العلوم الإسلامية %63

ارتفاع معدلات القبول في الجامعات العراقية

ارتفعت معدلات القبول في الجامعات العراقية مؤخراً نتيجة لعدة عوامل، من أبرز هذه العوامل هو قلة عدد الجامعات الحكومية مقارنة بعدد السكان الكبير في دولة العراق، حيث تحوي الدولة حوالي 60 جامعة عراقية، منها 24 جامعة في العاصمة بغداد وباقي الجامعات موزعة على مختلف مناطق العراق، ومع وجود عدد محدود من الجامعات الحكومية، زادت المنافسة على القبول فيها بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، شهدت دولة العراق تطوراً في مجال التعليم العالي، حيث قامت بتحسين نوعية التعليم وتحديث المناهج الدراسية، ونتيجة لذلك زاد الإهتمام بالتعليم الجامعي وزاد عدد الطلاب الذين يتقدمون للقبول في الجامعات.