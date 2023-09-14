“حظك حلو لو انت منهم” 100 جنيه زيادة في بطاقة التموين شهر اكتوبر 2023 … تعرف على الفئات المستحقة وخطوات التقديم

100 جنيه زيادة في بطاقة التموين شهر اكتوبر 2023، يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على أخبار التموين يومياً، وخلال الساعات الأخيرة تداول عدد من المولقع الالكترونية خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023 مما أثار جدل عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل فتابعونا ….

100 جنيه زيادة في بطاقة التموين شهر اكتوبر 2023

حيث تردد خبر 100 جنيه زيادة في بطاقة التموين شهر اكتوبر 2023 على عدد من المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي، بعد قرار الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية على قناة dmc مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لمساعدة عدد كبير من الأسر الغير قادرة على شراء السلع الغذائية خاصة بعد زيادة أسعار المواد الغذائية خلال الآونة الأخيرة، وأكد إلى أنه من المقرر أن يتم زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من شهر اكتوبر 2023 لعدد من الفئات والأسر المستفيدة من الدعم .

الفئات المستفيدة من زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة سوف تقوم بإضافة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين كمنحة استثنائية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة عدد كبير من الأسر الفقيرة والغير قادرة على شراء مستلزماتهم خاصة مع حلول العام الدراسي الجديد 2024.

الأرامل والمطلقات وزوجات الشهداء.

الأشخاص حاملي كارت الخدمات المكتاملة.

الأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة .

أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

الأشخاص المسجلين في منحة العمالة الغير منتظمة .

رابط الحصول على 100 زيادة في بطاقة التموين