كشوف pdf”.. نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الاول لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يرغب عدد كبير من طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي معرفة مدى صحة نتيجة الدور الأول التي حصلوا عليها وذلك من خلال نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023 التي أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية كيفية الحصول بكل سهولة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه النتائج وطريقة الحصول عليها، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الاول في الكثير من محافظات دولة العراق لكل من القسم الاحيائي والتطبيقي والأدبي، حيث أكدت الإدارة التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم على الانتهاء من مراجعة الاعتراضات المقدمة من قبل الطلاب وأنه سوف يتم الإعلان عن هذه النتائج في أسرع وقت ممكن.

استخراج نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية لطلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي في كافة محافظات دولة العراق إمكانية استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023 بكل سهولة عن طريق موقع نتائجنا التعليمي، وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

أولا أن يقوم الطالب بالدخول إلى موقع نتائجنا التعليمي عن طريق النقر على هذا الرابط .

أو الذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال النقر على هذا الرابط .

من بين الاختيارات الموجودة يتم اختيار نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول لعام 2023.

يقوم الطالب بالنقر على المحافظة الخاضع لها.

يحمل الطالب النتائج على الجهاز الخاص به على هيئة PDF.

رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق

يبحث الكثير من طلاب الصف السادس الاعدادي بجميع محافظات دولة العراق عبر محرك البحث جوجل عن الرابط الإلكتروني الذي سوف يتم من خلاله اعلان نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2023, وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن الرابط الاكتروني التالي https://results.mlazemna.com/tr23d/ هو الرابط الذي تظهر علية النتائج، وأشارت الوزارة أنها قامت بإنشاء هذا الرابط من أجل توفير كل من الوقت والجهد على الطلاب والحصول على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المقر الدراسي.