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أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella
أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella
تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة في العراق من خلال منصة مظلتي للرعاية الإجتماعية، وقد شهدت هذه الوجبة إقبالًا كبيرًا من قبل الآلاف من المواطنين الذين يعانون من الفقر والصعوبات الإقتصادية نتيجة الوضع الإقتصادي الصعب الذي تشهده البلادن وفي ضوء هذا الإقبال الكبير استقبلت وزارة الشؤون الإجتماعية حوالي 300،000 طلب للحصول على الدعم الإجتماعي في هذه الوجبة الأخيرة، مما يؤكد على حاجة العديد من الأسر في العراق إلى هذا النوع من الدعم لتخفيف العبء المالي عنهم.
الإستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية 2023
للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية للعام 2023 في الوجبة التاسعة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق.
- انقر على “تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق”.
- اختر “الرعاية الإجتماعية”.
- انقر على “أسماء المشمولين ببرامج الرعاية الاجتماعية”.
- قم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مثل الرقم الوطني والمعلومات الشخصية الأخرى.
- انقر على “استعلام عن أسماء المشمولين الجدد”.
- سيتم عرض قائمة بأسماء المستفيدين من برامج الرعاية الإجتماعية في الوجبة التاسعة على الشاشة.
شروط القبول في الرعاية الاجتماعية
ستعلن أسماء المشمولين ببرامج الرعاية الاجتماعية على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتحديد في منصة مظلتي، وفيما يلي شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية تتضمن ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- يجب أن يكون لدى المتقدم أسرة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.
- يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 18 سنة وأن لا يقل عن 60 سنة للرجال، وبين عمر 15 و55 سنة للسيدات.
- يجب أن يكون المتقدم مسجلاً مسبقًا في وزارة الشؤون الإجتماعية.
- يجب عدم امتلاك المتقدم أي أملاك أو تأمينات صحية أو اجتماعية.