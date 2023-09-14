أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة في العراق من خلال منصة مظلتي للرعاية الإجتماعية، وقد شهدت هذه الوجبة إقبالًا كبيرًا من قبل الآلاف من المواطنين الذين يعانون من الفقر والصعوبات الإقتصادية نتيجة الوضع الإقتصادي الصعب الذي تشهده البلادن وفي ضوء هذا الإقبال الكبير استقبلت وزارة الشؤون الإجتماعية حوالي 300،000 طلب للحصول على الدعم الإجتماعي في هذه الوجبة الأخيرة، مما يؤكد على حاجة العديد من الأسر في العراق إلى هذا النوع من الدعم لتخفيف العبء المالي عنهم.