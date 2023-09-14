حالا ظهرت”.. نتائج مسابقة الأساتذة المتعاقدين 2023 في الجزائر برقم التسجيل عبر موقع التعاقد tawdif.education.dz

تم الإعلان عن أخبار سارة للمتقدمين في المسابقة العالمية بالجزائر، حيث قبلت العديد من الطلبات من بين أكثر من 50 ألف متقدم، يأتي هذا الإعلان كنتيجة للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الإلكترونية في عمليات الإختيار والقبول، ويمكنهم الآن الاستعلام عن نتائجهم بسهولة ويسر عبر المنصة الإلكترونية.

نتائج مسابقة الأساتذة 2023

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن إتاحة نتائج قبول الأساتذة المتعاقدين لعام 2023، الهامة، حيث تم توفير النتائج عبر رابط مخصص تم نشره للمتقدمين للإختبارات الشفوية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج متاحة الآن للجميع من خلال زيارة منصة توظيف الأساتذة المتعاقدين، وبإستخدام خطوات بسيطة يمكن الوصول إلى النتائج بسهولة ويسر.

نتائج توظيف الاساتذة المتعاقدين

نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين تمثل مرحلة حاسمة في مسار الكثير من المتقدمين نحو تحقيق أحلامهم المهنية ومشاركتهم في بناء المجتمع من خلال التعليم، بعد الوصول إلى نتائجهم وقبولهم في المنصة الإلكترونية، سيتعين على المتقدمين الالتزام بالإجراءات القادمة بعد حجز مكانهم كمتعاقدين، وهي الخطوة الأخيرة التي تضمن استقبالهم للعمل بشكل رسمي مع بداية الشهر القادم.

نتائج مسابقة الأساتذة لعام 2023 في الجزائر

يمكن الاستعلام عن نتائج مسابقة الأساتذة لعام 2023 في الجزائر عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة توظيف المدرسين المتعاقدين.

ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بالخيارات المتاحة على المنصة.

ابحث عن “نتائج مسابقة الأساتذة لعام 2023”.

إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل المديرية التعليمية التي تتبعها ورقم التسجيل الخاص بك.

انقر على زر البحث.

ستُعرض نتيجة المسابقة مباشرة على الشاشة،,

شروط التقديم على منصة التعاقد

للتقديم على وظيفة تعاقدية من خلال منصة التعاقد في الجزائر، يجب توفر عدة شروط كالتالي: