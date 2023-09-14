الوجبة الاخيرة تنزيل pdf”.. كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

تزداد معدلات البحث هذه الأيام من قبل الكثير من الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الأسماء إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية

يتساءل العديد من المواطنين عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023، وهذا بعد أن قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، واشارت الوزارة على أنه هناك نحو 30 ألف أسرة سوف تستفاد من هذة الوجبات المدعمة، وأكدت الوزارة أنه يمكن للمواطن معرفة الأسماء بكل سهولة وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

اولا الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الدخول بعد ذلك إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

من بين الاختيارات المتاحة يتم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

يتم اختيار أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

تحديد الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة.

يقوم المستفيد بكتابة رقم البطاقة الذكية الخاصة به.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية الاستعلام.

النقر على كلمة تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الانتظار بضع دقائق حتى يتم الانتهاء من تحميل الملفات على الجهاز الخاص بالمستفيد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم المواطن بفتح الملفات والبحث عن اسمه.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضعها من أجل القبول في الحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم بالنسبة للرجال من 18 إلى 60 عاما.

يجب أن يكون عمر المتقدم من السيدات من 15 إلى 55 عاما.

يشترط أن لا يمتلك المتقدم اي أصول ذات قيمة كبيرة مثل العقارات والشركات.

سكان العراق يبديون اهتمامًا مستمرًا بالبحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الجديدة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقامت بتوضيح أنه يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن قوائم المستحقين للرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي وتم تقديم هذا الرابط لجميع المواطنين العراقيين بهدف تسهيل عملية الاستعلام عن تلك القوائم.