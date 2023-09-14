pdf الوجبة الاخيرة تنزيل”.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023 spa.gov.iq منصة مظلتي 

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أنه سوف يتم ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023 في وقت قريب، لهذا يريد عدد كبير من المواطنين في كافة أنحاء دولة العراق معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على طريقة معرفة هذه الأسماء، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023

حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق على توفير كل من الدعم المادي والمعنوي لأبناء العراق، وذلك من خلال تقديم لهم الأموال بصورة شهرية والوجبات من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد هذه الفترة، حيث يستفاد من هذا الدعم الآلاف الأفراد الذين يتساءلون عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة 2023، لهذا أوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء بكل سهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الدخول أولا إلى الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الدخول بعد ذلك إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من بين الاختيارات المتاحة.

اختيار أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

تحديد الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة.

يكتب المستفيد رقم البطاقة الذكية الخاصة به.

يتم ادخال جميع البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية الاستعلام.

النقر على كلمة تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الانتظار عدة دقائق حتى يتم الانتهاء من تحميل الملفات على الجهاز الخاص بالمستفيد.

بعد اتمام الخطوات السابقة يقوم المواطن بفتح الملفات والبحث عن اسمه في كشف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة شروط يجب أن تتوافر في الأفراد المتقدمين للحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: