رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023| وزارة التضامن الاجتماعي rdis.moss.eg

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023،تهتم شريحة كبيرة جداً من المواطنين بالتعرف على الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي والذي يتيح لهم سهولة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الهيئات الحكومية والوقوف في الطوابير والازدحام، ومن خلال هذا المقال دعونا نستعرض معكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة ليستفيد منه عدد كبير من ذوي الهمم، وأصحاب الاعاقات والأمراض المزمنة، حيث يتيح كارت الخدمات المتكاملة عدد من المميزات لحامليه وأبرزها:

يستطيع حامل كارت الخدمات المتكاملة الحصول على فرصة عمل من فئة الـ 5%.

يتمتع حامل الكارت بالإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية.

كما يستطيع حامل كارت الخدمات المتكاملة أن يستخدم المواصلات العامة مجاناً.

الحصول على الخدمات الطبية والصحية بدون مقابل.

اجراء العمليات الجراحية برسوم أقل.

الاستفادة بالخدمات التعليمية بالمجان.

حامل كارت الخدمات المتكاملة له الاولوية في حجز وحدات شقق الاسكان الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

2 صورة شخصي مقاس 4*6.

صورة من البطاقة الشخصية للأفراد الأكبر من 18 عام.

صورة من شهادة الميلاد للأفراد الأقل من 18 عام.

في حالة اعاقة القاصر أو فاقد الأهلية يجب احضار قرار الوصاية.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: