اعلان نتائج القبول الموحد الأردن 2023 رابط استخراج النتائج

في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي في الأردن، أعلنت مؤخرًا عن نتائج القبول الموحد لجميع الجامعات والمعاهد، حتى يتمكن كافة الطلبة والطالبات من الالتحاق بها وفقًا للمجموع الذي تم الحصول عليه، فضلاً عن أن هذه النتائج تحدد مستقبلهم الدراسي للمرحلة الجامعية، وفي هذا سنوضح لكم في مقال اليوم جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج وطريقة الحصول عليها بكل سهولة.

رابط نتائج القبول الموحد الأردن

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام باستخراج نتائج القبول الموحد في الأردن، وفقًا لما يلي:-

في البداية لابد من الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

بعد ذلك يجب التوجه إلى الصفحة الرئيسية من الوزارة.

وعلى الفور يتم اختيار “نتائج القبول الموحد.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “استعلام”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة النتيجة.

ويمكن خلالها معرفة الكلية أو الجامعة التي التحق الطالب بها.

شروط القبول الموحد الأدرن 2023

حتى يتم قبول الطالب في الكلية أو الجامعة الأردن لابد من انطباق الشروط التي جاءت على النحو الأتي:-