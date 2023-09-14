نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2023 عبر موقع www.mohe.gov.sy لطلاب البكالوريا علمي وادبي

ارتفعت عمليات البحث عن نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2023 خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة قد انتهت من هذه النتائج ومن المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، كما أوضح البيان الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لعملية المفاضلة بحيث تشمل تسجيل الطلاب عن بعد واستخدام بطاقة واحدة للتقديم في مفاضلة التعليم العام والموازي والجامعات الخاصة ومنح الكليات الطبية، وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتيسيرها لجميع الطلاب، وتهدف إلى الاستفادة القصوى من المقاعد الدراسية المتاحة.

نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2023

في صدد حديثنا عن نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2023، ينبغي التنويه على أن مدير المعلوماتية الأستاذ أحمد يعقوبي، أعلن أن جميع الطلاب يمكنهم الدخول وتسجيل رغباتهم سواء عبر الحاسوب الشخصي أو تطبيق الهاتف المحمول، وأشار أيضا إلى أن إجمالي عدد الرغبات بلغ 120 رغبة، وأوضح كذلك أن الطلاب يمكنهم أيضًا تسديد الرسوم عبر وسيلة الدفع الإلكترونية المقدمة من قبل الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، ونوه أيضا إلى أن عدد المقبولين في كلية الطب في الجامعات الخاصة للعام الدراسي الحالي سيكون 240 طالبًا، بينما سيتم قبول 140 طالبًا في كلية الصيدلة.

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على شروط المفاضلة ومعرفة مراكز التسجيل والحدود الدنيا عبر موقع القبول الجامعي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع القبول الجامعي.

حدد نوع المفاضلة التي تهمك.

اطلع على شروط المفاضلة وتعرف على مراكز التسجيل.

خطوات الاستعلام عن نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2023

يستطيع المتقدمين الحصول على نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2023 من خلال اتباع الإرشادات التالية:

النقر عبر موقع القبول الجامعي.

اختيار خيار النتائج.

إدخال رقم الاكتتاب الخاص بك.

تحديد مصدر الشهادة الذي تم الحصول عليه.

الضغط على خيار “إظهار النتيجة”.

بهذه الخطوات السابقة يمكنك الوصول إلى نتائج المفاضلة بسهولة ومعرفة ما إذا تم قبولك في البرنامج الذي ترغب فيه.