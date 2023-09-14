هنا.. معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 عبر www.admhec.gov.jo والحدود الدنيا للقبول في الجامعات الاردنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة حيث تم تنظيم هذه العملية بواسطة وحدة التنسيق في الجهة المسؤولة عن الجامعات بشكل إلكتروني وبسيط، مما يسهل على الطلاب والطالبات الوصول إلى معلومات معدلات القبول في الجامعات المختلفة بسهولة.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

قامت وحدة التنسيق الموحدة بتنظيم الإعلان عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023، حيث وضعت الحد الأدنى لهذه المعدلات للقبول في الجامعات والكليات، وجاءت على النحو التالي:

كلية الطب: 98.2%

كلية طب الأسنان: 97.15%

كلية الهندسة المعمارية: 93.6%

كلية الهندسة المدنية: 91.45%

كلية هندسة الكهرباء: 92.5%

كلية هندسة الميكانيكية: 91.9%

كلية العلاج الطبيعي: 93%

كلية هندسة الحاسب الآلي: 94.35%

كلية التمريض: 94%

كلية الرياضيات: 89%

كلية اقتصاد وأعمال: 92.6%

تلك المعدلات تعبر عن الحد الأدنى للقبول في هذه الكليات والأقسام في الجامعات الأردنية.

خطوات الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

إذا أراد الطلاب الاطلاع على معلومات حول معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع التنسيق الرسمي للجامعات الأردنية الهاشمية.

ابحث عن قسم “معدلات القبول” أو “التنسيق”.

حدد الجامعة التي ترغب الالتحاق بها.

أدخل السنة الدراسية المطلوبة، وهي 2023.

ستظهر قائمة بالمعلومات المتعلقة بمعدلات القبول في تلك الجامعة لعام 2023.

ينبغي عليكم اتباع التعليمات الموجودة على الموقع للحصول على مزيد من التفاصيل أو للتواصل مع الجامعات في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات إضافية.