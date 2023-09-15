(شوف نفسك فيهم) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تُحدد الفئات المستحقة للمعاش من الورثة بعد وفاة صاحب المعاش الأصلي 2023

الفئات المستحقة للمعاش من الورثة هي الفئات التي حددتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك حول من يمكنه الاستفادة من معاش المتوفي من الورثة الذين تركهم ورائه، وذلك لتوجيه الميراث للفئات المستحقة له، والحيلولة دون وصوله لمن لا يستحقه وفق الضوابط الشرعية والقانونية المحددة لذلك، تفاصيل أكثر فيما يلي من سطور.

الفئات المستحقة للمعاش من الورثة

جاء في قانون المعاشات الضوابط الخاصة بالفئات التي يحق لها الاستفادة من المعاش بعد الوفاة، وهي كالآتي:

الابن الذكر: ويُشترط لحصوله على المعاش ألا يزيد عمره عن ستة وعشرين عام باستثناء الابن العاجز عن العمل، أو الذي لا يوجد لد دخل يقتات منه بسبب وجود إعاقة أو مرض ما.

الطالب الذي ما زال يستكمل دراسته في مرحلة ما بعد الثانوي، وذلك حتى عمر 28 عام.

من حصل على أحد المؤهلات الجامعية، والذي لم يتمكن من العثور على عمل حتى عمر 28 عام.

الابنة: بشرط أن تكون غير متزوجة في وقت وفاة الأب، أو يوجد لها دخل ثابت.

الطفل الوليد، والذي ترافق تاريخ مولده مع وفاة الأب.

الابنة المطلقة: يمكنها الاستفادة من معاش المتوفي من تاريخ الوفاة، ولكن لو تزوجت أو عملت في وظيفة يسقط حقها في الحصول على معاش الوالد المتوفي.

حالات تؤدي إلى وقف صرف المعاش