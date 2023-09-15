“فاضل كم يوم على القبض؟؟” موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بعد زيادتها 15% وهل سيتم تقديمه؟

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالتزامن مع حلول منتصف شهر سبتمبر الجاري، حيث أن الحكومة المصرية قد حددت أيام معينة لصرف معاشات شهر أكتوبر لمواطنيها، واليكم كافة التفاصيل المتعلقة بمعاشات اكتوبر 2023 خلال السطور القادمة، فتابعونا.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وقد تم الاعلان عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، حيث سيبدأ الصرف بداية من الأول من شهر أكتوبر للمستفيدين البالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن، بحد أدني 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، وذلك وفقا لما صرحت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وطبقا لـ لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بداية من أول الشهر القادم وفقا لشرائح:

1- تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، بداية من 1000 جنيه، يومي 1 و2 سبتمبر 2023.

2- تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، بداية من 2000 جنيه، يومي 3 و4 سبتمبر 2023

3- تصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه، يومي 5 و6 سبتمبر 2023.

قيمة معاشات شهر أكتوبر 2023

وفقا لما أشار إليه وزير المالية محمد معيط، فقد تم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، لتكون قيمة المعاشات كما يلي:

1- معاشات شهر أكتوبر، المواطن يحصل على معاش 1300 جنيه بعد زيادة المعاشات التي تم تطبيقها سابقا، يصبح 1495 جنيها. 2- تحسب معاشات شهر أكتوبر، للمواطن الذي يحصل على معاش على 2300 جنيه بعد زيادة المعاشات السابقة، إلى 2645 جنيها، 3- معاشات شهر أكتوبر، للمواطنين الذين يحصلون على معاش 3500 جنيه تصل إلى 4025 جنيها، بعد زيادة المعاشات في ابريل الماضى. 4- تصل معاشات شهر أكتوبر 2023، للمواطن الذي يحصل على معاش 4300 جنيه بعد زيادة المعاشات السابقة، إلى 4945 جنيها. 5- تحسب معاشات شهر أكتوبر، بعد زيادة المعاشات السابقة للمواطن يحصل على معاش 5300 جنيه تصل إلى 6095 جنيها. 6- لكل مواطن يحصل على معاش 6500 جنيه. يحسب معاشه بقيمة 7475 جنيها زيادة المعاشات السابقة.

من المقرر أن يحل علينا موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بعد أيام قليلة من الآن، حيث سيتم الصرف لكافة الموظفين المتقاعدين مع أول أيام الشهر القادم، وذلك وفقا لجدول معين وضعته وزارة المالية بعد تصديق الحكومة عليه.