“الساعة بقت ساعتين” متى نهاية انقطاع الكهرباء وانتهاء تخفيف الأحمال تماما شهر 9… الناس بتسأل والكهرباء تجيب

نهاية انقطاع الكهرباء صرح به أحد المصادر المسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة، والذي أشار بالموعد الخاص بوقف عملية تخفيف الأحمال التي عانت منها مناطق متعددة في جميع أنحاء الجمهورية خلال فصل الصيف، فهل سيستمر انقطاع الكهرباء بعد انقضاء شهر أغسطس 2032، هذا ما سنوضح حقيقته في السطور التالية.

نهاية انقطاع الكهرباء

وفق المصادر الرسمية في وزارة الكهرباء فإنه بالفعل قد انتهت فترة انقطاع الكهرباء بنهاية شهر أغسطس، ولم يحدث أي انقطاع للكهرباء خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر سوى بشكل خفيف كل فترة من الأيام لأسباب اعتيادية ليس لها علاقة بالخطة التي اتبعتها الوزارة سابقاً لتخفيف الأحمال.

وكانت الدولة قد اتخذت بعض الإجراءات خلال الفترة الماضية لمواجهة النقص في الطاقة وأعدت جدول زمني لقطع الكهرباء في الكثير من الأنحاء، ونشرت هذا الجدول حتى يتمكن المواطنين من معرفة فترات انقطاع الكهرباء لاتخاذ التدابير اللازمة خلال هذه الفترات والتي كانت تُقدر بساعة في جميع المناطق وفق الجدول المقرر.

نصائح لترشيد استهلاك الطاقة

نقدم بعض النصائح لترشيد استهلاك الطاقة وهي كالتالي: