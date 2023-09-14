وجبة جديد : اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq/umbrella

حالة من الترقب والانتظار من قبل الكثير من المواطنين بالعراق بالوقت الحالي من أجل معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة، حيث كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق ان الكشوفات ستكون متاحة خلال الفترة القادمة وتجري بالوقت الحالي حصر شامل بالاسماء المواطنين التي تقدمت للحصول علي الرعاية في العراق من اجل اعانتهم علي المعيشة في الوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها معظم البلاد حول العالم بسبب تدهور الاقتصاد.

وجبة جديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

هذا وقد اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق عن توفير موقع الكتروني من اجل الحصول علي كشوفات من شملتهم الرعاية الاجتماعية والقيام بالاسعلام من خلالة عن الوجبة الجديدة التي ستكون متوفرة بالشهر الجاري وسوف يتحصل عليها المواطنين بداية من شهر سبتمبر الجاري حتي نهاية اكتوبر القادم ومن المفترض ان تعلن الوزارة عن المشمولين خلال الفترة القادمة ويمكن للجميع اتباع بعض الخطوات للحصول علي الرعاية الاجتماعية بدون مشاكل.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq/umbrella