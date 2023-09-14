“جميع الكليات” معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 الحدود الدنيا القبول الموحد في الاردن جميع التخصصات

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 تختلف من جامعة لأخرى، حيث بعد ظهور نتائج التوجيهي بدء الطلاب الأردنيين البحث عن معدلات القبول، حيث يأمل كل طالب بالدخول إلى الكلية التي كان يحلم بها منذ الصغر، وهناك بعض الطلاب لم يحالفهم التوفيق في الدخول للكلية التي كان يحلم بها بسبب مجموعه، كما أن وزارة التربية والتعليم الأردنية أعلنت عن الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 أعلنت عنه الوزارة مؤخرًا، وفيما يلي سوف نوضح الحد الأدنى للقبول في جميع الجامعات كما يلي:

كلية الطب 98,25 .

كلية طب الأسنان 97,15 .

كلية الصيدلة 94,90.

كلية الهندسة المدنية 91 .

كلية الهندسة المعمارية 93,60 .

كلية الهندسة الميكانيكية 91,95 .

كلية الهندسة الكيميائية 93,40 .

كلية الهندسة الصناعية 94,75 .

كلية هندسة الحاسوب 94,35 .

كلية التمريض 94 .

كلية العلاج الطبيعي 93.

من الطبيعي أن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 تختلف من محافظة لأخرى طبقًا لمعدل نجاح طلاب كل محافظة، وهذه هي معدلات القبول في الجامعات كما يلي:

كلية علوم الحاسوب 95,15 -99,37.

كلية المعلومات الحاسوبية 98,88-91,65.

كلية تكنولوجيا معلومات الأعمال 98,31-89,55.

كلية علم البيانات 99,00-91,35.

كلية الأمن السيبراني 99,32-93,70.

كلية الذكاء الاصطناعي 99,18-93,50.

معدلات القبول الموحد 2023-2024

معدلات القبول في الجامعات الاردنية يبحث العديد من الطلاب الأردنيين على رابط يمكن من خلاله معرفة الكلية التي تم قبول بها، لذا كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية: