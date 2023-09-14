“شوف انت منهم ولا لأ” إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 لهذه الفئات بالشروط الجديدة

إضافة المواليد على بطاقة التموين، زادت عمليات بحث المواطنين عن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 وذلك حيث يريد جميع الأفراد التعرف على الأوراق اللازمة للتقديم والشروط اللازمة والخطوات التي قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عنها، وقد أتاح موقع دعم مصر بإضافة المواليد إلكترونيا من المنزل بكل سهولة ويسر.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

يمكن للفئات التي حددتها وزارة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة وهي كالتالي:-

أولًا: أدخل رقم بطاقة التموين الخاصة بك على موقع دعم مصر.

انقر فوق فتح حساب جديد.

بعد ذلك، حدد خدمة التموين.

قم بكتابة اسم الأم في الخانة الأولى.

اضغط على أيقونة البطاقة التموينية لإضافة غير المقيدين.

أو النقر على أيقونة “ضم أفراد أسرتي”.

اكتب اسم المولود الجديد الذي تريد إضافته بشرط أن يكون الاسم رباعي.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمولود والموجود على شهادة الميلاد.

اكتب علاقة القرابة للمولود الجديد واختر ضم الأطفال.

انقر على إضافة ليتم إضافة المولود بنجاح.

شروط إضافة المواليد على البطاقة التموينية

بعد التعرف على طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 إلكترونياً فنتعرف الآن على الشروط والفئات المستحقة:-