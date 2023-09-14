الوجبة الأخيرة ملفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023 … كيف اعرف اسمي طالع بالعاطلين؟
الوجبة الأخيرة ملفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023 ، أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية خلال الفترة الماضية عن أسماء المواطنين التي تشملهم الرعاية الاجتماعية وستكون متوفرة علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وايضا موقع منصة مظلتي العراقية وكشفت وزارة العمل ان الاسماء تجري عليها عمليات فرز ومراجعة من يستحق من يحصل علي الاموال الخاصة بتلك الرعاية ونعمل من خلال موقعنا البديل علي توفير كشوفات بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اهم المعلومات التي يريد المواطنين بالعراق الحصول عليها من اجل معرفة من يستحق الحصول علي الرعاية الاجتماعية بالعراق الذين سوف يحصلوا على الرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
وجبة جديد : اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq/umbrella
أسماء المشمولين في الرعاية
كما أوضحت الوزارة أن عملية الحصول على الأسماء ستكون عبر الرابط الذي ستعلن عنه خلال بيانها الرسمي. كما أوضحت أن هناك عدد من الشروط والمعلومات وسيحصل الجميع على هذه المعلومات من خلال الصفحات الرسمية.
- أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في العراق.
- بمجرد الدخول إلى الصفحة الرسمية، ابحث عن منصة مظلماتي بوابة 9 ثم اضغط عليها.
- ستظهر أمامك صفحة جديدة. في هذه الصفحة، ابحث عن الرعاية الاجتماعية ثم اضغط عليها.
- بمجرد دخولك لهذه الرعاية ستجد كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. اكتب اسمك في أيقونة البحث.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية
- ويجب أن يكون هذا المتقدم عراقي الجنسية، وأن يكون مقيماً في العراق.
- ينبغي أن تتكون أسرة هذا الفرد من حوالي 4 أفراد.
- يجب أن يكون العمر بين 18 إلى 65 سنة، وهذا بالنسبة للرجال، ويجب أن يكون العمر بين 14 إلى 55 سنة، وهذا بالنسبة للنساء.
- ألا يكون لديه أي تأمين صحي أو اجتماعي أو أي ممتلكات في أي مكان آخر.
- أن يكون من الأسر المحتاجة، وأن يكون دخله ضعيفاً.
- ويجب أن تكون هذه الأسرة من الأسر التي ليس لديها أي شخص معال أو شخص لديه أي إعاقة جسدية.
- وتحدد الوزارة الشروط الخاصة بهذا الشخص حسب حالته.