الوجبة الأخيرة ملفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023 … كيف اعرف اسمي طالع بالعاطلين؟

الوجبة الأخيرة ملفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023 ، أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية خلال الفترة الماضية عن أسماء المواطنين التي تشملهم الرعاية الاجتماعية وستكون متوفرة علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وايضا موقع منصة مظلتي العراقية وكشفت وزارة العمل ان الاسماء تجري عليها عمليات فرز ومراجعة من يستحق من يحصل علي الاموال الخاصة بتلك الرعاية ونعمل من خلال موقعنا البديل علي توفير كشوفات بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اهم المعلومات التي يريد المواطنين بالعراق الحصول عليها من اجل معرفة من يستحق الحصول علي الرعاية الاجتماعية بالعراق الذين سوف يحصلوا على الرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

أسماء المشمولين في الرعاية

كما أوضحت الوزارة أن عملية الحصول على الأسماء ستكون عبر الرابط الذي ستعلن عنه خلال بيانها الرسمي. كما أوضحت أن هناك عدد من الشروط والمعلومات وسيحصل الجميع على هذه المعلومات من خلال الصفحات الرسمية.