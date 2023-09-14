تحميل معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023/2024 الحدود الدنيا للكليات العلمية والأدبية

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفتها، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة العراقية عن نتيجة الصف السادس لذلك يسعى كل الطلاب وأولياء الأمور في معرفة معدلات القبول للتقديم بتلك الجامعات، كما وضحت الوزارة أنها ستعلن عن معدل القبول عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 قد صرحت عنها الوزارة العراقية وهي ستكون كالآتي:

نسبة القبول للتقديم في كلية الطب تصل إلى 100.92%.

كما يصل معدل القبول في كلية العلوم السياسية إلى 83%.

نسبة القبول للتقديم في كلية الطب الكندي تصل إلى 100.5%.

كما أن نسبة القبول بكلية الصيدلة جامعة بغداد تصل إلى 98.67%.

نسبة القبول للتقديم في طب الأسنان تصل إلى 99.05%.

تصل نسبة القبول في كلية القانون إلى 92%.

تصل نسبة القبول في كلية التربية للبنات حوالي 17%.

تصل نسبة القبول في كلية الآداب 75.17%.

تصل نسبة القبول للتقديم في كلية الإدارة والاقتصاد إلى 33%.

يصل معدل القبول في كلية الآداب قسم علم نفس إلى 83%.

كيف أعرف معدلات القبول في الجامعات العراقية؟

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 قد صرحت عنها الوزارة بعد الإعلان عن نتيجة الصف السادس عن طريق موقعها الرسمي، من الممكن الاستفسار عن معدل القبول عن طريق هذا الرابط باتباع بعض الخطوات كالآتي: