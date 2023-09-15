اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة حيث تم الإفصاح عن قائمة المواطنين الذين تم قبولهم للحصول على الدعم الاجتماعي حيث تضمنت القوائم الأسماء من الدفعة الأولى مرورًا بالدفعة الرابعة ومن المتوقع أن تعلن الوزارة قريبًا عن أسماء المقبولين في الدفعة الخامسة لجعل العملية أسهل وأكثر فعالية للمواطنين قدمت الوزارة قائمة المستفيدين في ملف pdf وذلك لتسهيل عملية البحث والتحقق يمكن للمواطن الاطلاع على هذه القائمة والبحث عن اسمه مستخدمًا فقط اسمه وبطاقة هويته.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

برنامج الدعم الاجتماعي يُشكل جسرًا حيويًا لمساعدة المحتاجين ودعمهم في مواجهة التحديات اليومية للراغبين في معرفة ما إذا كانوا من ضمن المستفيدين من هذا البرنامج هنا دليل بسيط للخطوات التي يمكن اتباعها للتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل: أولاً وقبل كل شيء قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط التالي .

البحث عن قسم الدعم الاجتماعي: بمجرد دخول الموقع يجب عليك البحث عن قسم الدعم الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية.

التحقق من خدمة الاستعلام: بعد الوصول للقسم المطلوب ربما تجد خيارًا خاصًا للاستعلام عن المشمولين بالبرنامج.

الانتقال للرابط المخصص: سترى رابطًا يُسهل عليك البحث عن الأسماء قم بالنقر عليه للانتقال لصفحة الاستعلام.

إدخال البيانات الشخصية: في هذه الصفحة سيُطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية للتحقق من هويتك مثل الرقم الوطني أو رقم البطاقة التموينية.

تأكيد البحث: بعد إدخال المعلومات المطلوبة ستظهر لك خيارات لتأكيد البحث أو التقدم. قم باختيار الخيار المناسب.

الاطلاع على النتائج: سيتم عرض قائمة بأسماء المستفيدين للعام المحدد قم بمراجعة القائمة للبحث عن اسمك والتأكد من تواجدك ضمن المستفيدين.

شروط الحصول على الوجبة التاسعة