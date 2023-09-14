مظلتي spa.gov.iq استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة الخامسة الموقع الرسمي لوزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يرغب العديد من الأشخاص في معرفتها، حيث تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق بنشر هذه الأسماء من خلال موقع إلكتروني حتى يسهل الاستعلام عنها، ويعد هذا البرنامج واحدا من أهم البرامج الاجتماعية التي توفرها الحكومة للمواطنين من أجل دعمهم ماديًا ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية العصيبة، وقد صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنه يوجد أكثر من 150 ألف طلب مقدم من أشخاص من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية، ويتم الاختيار من بين هذه الطلبات من خلال مراجعة الشروط التي حددتها الوزارة حتى تصل المساعدات للأشخاص المستحقين، ونعرفكم على جميع التفاصيل حول الوجبة التاسعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يستطيع أي شخص الاستعلام عنها عن طريق موقع إلكتروني تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال استخدام البطاقة التموينية أو عبر منصة مظلتي واتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي وتسجيل الدخول على المنصة.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

حدد اسم المحافظة المقيم بها.

قم بكتابة جميع البيانات اللازمة للحصول على النتيجة.

وأخيرا انقر على الاستعلام.

ستظهر أمامك أسماء الرعاية الاجتماعية pdf.

يمكنك الاطلاع عليها وتحميلها على جهازك.

ما هي شروط قبول المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟

حتى يكون اسمك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يجب أن تتوفر بك بعض الشروط ومن أهمها ما يلي: