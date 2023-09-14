فحص كابونة الوكالة لشهر سبتمبر 2023 حيث أنه في إطار الجهود المتواصلة لدعم اللاجئين وتقديم المساعدات الضرورية لهم بدأت مكاتب الأونروا المعنية بغوث وتشغيل اللاجئين بتوزيع الكابونات الغذائية الخاصة بشهر سبتمبر للعام 2023 هذه الخطوة تأتي ضمن الدورة الجديدة من برنامج الدعم المقدم من الوكالة للمستفيدين من خدماتها.

فحص كابونة الوكالة لشهر سبتمبر 2023

تعتبر الكابونات الغذائية التي توزعها الأونروا واحدة من أبرز وسائل الدعم المقدمة للاجئين في فلسطين تشهد هذه الكابونات خصوصًا لشهر سبتمبر 2023 زيادة في الأهمية بالنسبة للعديد من الأسر فهي تضمن وصول مجموعة من السلع الأساسية إليهم منها الأرز والدقيق والحمص بالإضافة إلى السكر والزيت والحليب وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.

الهدف من هذه الكابونات هو تقديم الدعم للأسر الفلسطينية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تقديم مساعدات مالية إضافية خلال هذا الشهر لدعم الأسر الجديدة وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الصعبة.

للحصول على هذه الكابونات يمكن للأشخاص المعنيين اتباع الخطوات الثلاث التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للأونروا: يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: https://gfoportal.unrwa.org/rssp/. هذا الرابط هو نقطة الانطلاق لجميع الاستعلامات المتعلقة بالكابونات.

إدخال معلومات التسجيل: يحتاج الشخص المستفيد إلى إدخال رقم التسجيل الخاص به داخل الموقع لتأكيد هويته.

البحث عن المعلومات المطلوبة: بعد إدخال البيانات يمكن النقر على أيقونة بحث للحصول على التفاصيل المتعلقة بموعد استلام الكابونة والمزيد من المعلومات المتعلقة بها.

السلع الغذائية في كابونة الوكالة في فلسطين

تحظى كابونات الغذاء التي تقدمها الوكالة للمستفيدين في فلسطين بأهمية خاصة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لهم وقد ركزنا سابقًا على مكونات هذه الكابونات وكميات السلع التي تحتوي عليها لنتناول هذه التفاصيل مجددًا: