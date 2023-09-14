سفاح الجيزة ح7و8 ... مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الاخيرة كاملة .. خطوات المشاهدة بدون اعلانات الان

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الاخيرة كامل، حالة من الترقب بالوقت الحالي من أجل طرح الحلقة الجديد من المسلسل المصري الذي يعرض علي منصة شاهد السعودية مسلسل احمد فهمي والذي إستطاع ان يتصدر الترند بالفترة الاخيرة وبات من أبرز الاعمال التي يتابعها الجماهير بالوطن العربي وحقق نسب مشاهدة عالية للغاية وذلك بسبب احداثة المثيرة للغاية وهو قصة حقيقية عن القذافي سفاح الجيزة .

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وتعرض الليلة الحلقة السابعة والثامنة الاخيرة من المسلسل الذي نال اعجاب الملايين حول الوطن العربي وإستطاع ان يخلق حالة من الرعب والجدل الكبير خلال فترة عرضة، ونشر الفنان أحمد فهمي مقطع فيديو روج فيه للحلقتين الأخيرتين من المسلسل وعلق: “الليلة النهاية آخر حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة الحلقتين السابعة والثامنة فقط وحصريا على شاهد”.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الاخيرة

مسلسل “سفاح الجيزة” مستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثها في 8 حلقات حول جرائم سفاح الجيزة المحكوم عليه بالإعدام عام 2021، ويشارك في البطولة المسلسل العديد من النجوم الكبار في الدراما المصرية والعرب، ومن بينهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، حنان يوسف، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.