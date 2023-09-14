اعرف تردد قناة Ssc الجديد 2023 نايل سات وبدر سات لمتابعة مباريات الدوري السعودي والبطولات العالمية

نقدم لكم تردد قناة Ssc الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بأعلى جودة، حيث تُعتبر قناة اس اس سي واحدة من أشهر القنوات السعودية الرياضية، التي تقوم بنقل المباريات المحلية داخل المملكة، كما تعرض عبر شاشاتها العديد من المباريات الدولية والآسيوية، بدأ أول انطلاقة لقناة Ssc في عام 2021م، ومنذ أول انطلاقة لها قد لاقت قبولًا كبيرًا من، حيث يوجد المقر الرئيسي لهذه القناة في مدينة الرياض.

تردد قناة Ssc الجديد 2023

اتجهت المملكة العربية السعودية في جلب أشهر النجوم العالمي، بدأ الكثير من عشاق كرة القدم وعشاق هذه النجوم البحث عن أحدث تردد قناة Ssc الجديد 2023 لمتابعة نجومهم المفضلين.

وما ساعد على زيادة شعبية الدوري السعودي هو قدوم النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي والنجم البرازيلي نيمار الذي انضم حديثا إلى الدوري السعودي وهو الآن لاعب في صفوف الهلال السعودي وغيرهم الكثير من نجوم الكرة العالمية.

كما تتميز قناة Ssc بعرضها باقة متنوعة من البرامج التي يقدمها مجموعة من أشهر الإعلاميين العرب، كما تتميز القناة بامتلاكها مجموعة من أشهر المعلقين العرب الذين يملكون مكانة خاصة في قلوب الكثير من محبي كرة القدم.

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة يمكنك تحميل تردد قناة Ssc الجديد 2023 كما موضحة في التسلسل الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc عربسات

حيث من أهم مزايا القناة إنها توفر ترددها على العديد من الأقمار الصناعية من بينها القمر الصناعي عرب سات، وهذا هو التردد: