مباراة ضمك والوحدة السعودية.. القنوات الناقلة للمباراة ضمن دوري روشن

لم يتبق سوى دقائق معدودة على انطلاق أهم مباريات دوري روشن، التي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، حيث إن هذه المباراة يتنافس فيها أقوى أندية المملكة، من أجل تحقيق الفوز الساحق، هذا وأنها ستُقام في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، إضافة إلى أن هناك العديد من الأشخاص يبحثون بشكل كبير عن القنوات التي تقوم بنقل المباراة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

متى مباراة ضمك والوحدة

جاء موعد انطلاق مباراة ضمك والوحدة ضمن دوري روشن، وفقًا للنحو التالي:-

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

فضلاً عن أن المباراة يتم إذاعتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

في حين أن المباراة بتوقيت جرينيتش تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ضمك والوحدة اليوم

من أجل القيام باستقبال تردد القنوات الناقلة لمباراة ضمك والوحدة يجب اتباع التالي:-

تردد قناة SSC1 هو 12380، في حين أن القمر الصناعي “بدر سات”، كما أن الاستقطاب الخاص بالقناة فهو أفقي، إضافة إلى أن الترميز فهو 27500.

ترددق قناة SSC1 بجودة SD، ليتمثل ترددها في 12380، بينما القمر الصناعي فهو بدر سات، إضافة إلى الاستقطاب يكون أفقي، كما أن الترميز يتمثل في 27500، فضلاً عن أن معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

يذكر أن قنوات SSC لديها استوديوهات كبيرة، تقوم بتحليل جميع أحداث المباريات المحلية والعالمية، ليستمتع بها جميع عشاق الساحرة المستديرة.