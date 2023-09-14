اضبط الان تردد قناة طيور بيبي 2023 نايل سات وجميع الاقمار الصناعية بجودة عالية اخر تحديث

تردد قناة طيور بيبي 2023 يعد من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها، حيث تعد هذه القناة واحدة من القنوات الاطفال المميزة التي توفر جو ممتع للاطفال الصغار، وتتميز بعرض باقة متنوعة من الاغاني والأناشيد الجميلة نتعرف على ترددها وأهم المعلومات عنها فتابع معنا.

تردد قناة طيور بيبي 2023

نتعرف فيما يلي على البيانات التي تساعدك على تنزيل تردد قناة طيور بيبي 2023 على جهازك:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة 11396.

معامل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

جودة القناة hd.

تردد قناه طيور بيبي على عرب سات

اليكم تردد قناة طيور بيبي 2023 على قمر عرب سات:

تردد القناة 11632.

معامل الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناه طيور بيبي على سهيل سات

تردد القناة 11315.

معدل الاستقطاب: افقي.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا: ¾.

مميزات قناة طيور بيبي

تحتوي قناة طيور بيبي على العديد من المميزات نتعرف عليها في السطور التالية:

توفر تردد لتحميلها على الأجهزة من مختلف الأقمار الصناعية وتتميز بتوفير اشارة قوية وتعرض محتواها بجودة عالية.

تقوم بتعليم الأطفال العادات الجيدة ونبذ العادات السيئة التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بهم.

تهتم بالجانب التعليمي من خلال عرض بعض الأغاني الجميلة التي تساعد الطفل على حفظ الحروف الابجديه والارقام.

تساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع من خلال المحتوى الترفيهي الذي تعرضه على شاشة.

ومن أهم مميزات هذه القناة أنها تهتم بعرض قصص مسلية تساعد على إشباع خيال الطفل تدخل البهجة والسرور إلى قلبه.

تهتم بغرس القيم الفاضلة في نفوس الأطفال من خلال عرض أغاني منوعه تساعدهم على تعلم الأخلاق الفضيلة.

توفر محتوى متنوع من الأغاني والقصص الكرتونية التي تمنح الطفل وقتًا ممتعًا ومفيدًا.