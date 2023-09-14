الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي والشروط اللازمة للحصول على المعاش وموعد الصرف

الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023، إن الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023 من أهم المواضيع التي يبحث عنها الجميع في هذه الفترة، حيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا للأسر المستفيدة بما في ذلك الدعم المالي الشهري لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية مثل التغذية والسكن والصحة والتعليم، فضلاً عن الخدمات الإضافية مثل الرعاية الصحية المجانية والتأمين الصحي والتدريب المهني والدعم النفسي والاجتماعي.

الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023

يمكن الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023 من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي أعلنها وزارة التضامن الاجتماعي وهي كالتالي:-

الدخول على الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

انقر فوق الاستعلام.

يجب تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم والمكون من 14 رقم.

حدد رمز النتائج.

ثم يتم عرضه على الفور على جميع المواد المختارة المتعلقة بالتضامن والكرامة، كما يقدم قائمة بالأشخاص المعتمدين.

في حالة الرفض، يقدم أيضا شرحا للقرار مع إمكانية التعبير عن عدم الموافقة على النتيجة.

الشروط اللازمة لتقديم لبرنامج تكافل وكرامة

بعد الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023 كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن جميع المعلومات حول معاش التضامن والكرامة والأوراق اللازمة للحصول عليه وتكون كالتالي:

لا يجوز للمواطنين امتلاك منزل أو أرض إذا كانوا يريدون الاستفادة من برنامج معاشات تكافل وكرامة.

في حالة وفاة الزوج، يجب على المرأة تقديم شهادة وفاة.

بالنسبة للطفل الذي فقد والديه، يجب عليك تقديم نسخة من إعلان الوصاية.

من الضروري تقديم مستندات مصدقة من قبل مجلس طبي معتمد.

إذا سجن أحد أفراد الأسرة، أو في حالة المرأة المطلقة، من الضروري الحصول على دليل على الوضع العائلي بما في ذلك شهادة الهجرة أو الطلاق أو الانفصال.

يجب على كل فرد من أفراد الأسرة تقديم نسخة من بطاقة هويته، وإذا كان أحدهم يعاني من إعاقة، فيمكنه أيضاً الحصول على شهادة بوضعه من مؤسسة طبية.

من هم في سن 65 عام يحق لهم التقديم للحصول على المعاش، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة والمرأة العائلة لأبناء تجاوزوا سن 18 عام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

من المقرر أن يتم صرف المعاش الخاص بـ تكافل وكرامة للأسر لشهر سبتمبر والذين بلغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة في مختلف المحافظات يوم غداً الجمعة 15 سبتمبر 2023.