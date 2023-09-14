تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر على النايل سات مجاناً بدون تشفير

يبحث محبي ومتابعي كرة القدم في مصر والجزائر بالوقت الحالي عن القنوات المجانية التي اعلنت عن حصولها علي مواجهة الاهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، مواجهة مرتقبة للغاية في كأس السوبر الافريقي ويريد الجميع مشاهدة هذه المباريات بالوقت الحالي، واعلنت قناة بي ان سبورت 4 حصولها علي حقوق مواجهة الاهلي ضد نادي اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الافريقي .

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ بين سبورت القطرية 11054 أفقي 27500 2/3 أبو ظبي الرياضية 12091 عمودي 27500 5/6 SSC الرياضية السعودية 12523 عمودي 27500 معامل التصحيح: 5/6

تعتبر بي إن سبورت واحدة من أبرز الشبكات الرياضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم تغطية شاملة لمختلف الألعاب والبطولات الرياضية العالمية، قناة بي إن سبورت 4 (beIN Sports 4) هي إحدى القنوات الرياضية التابعة لشبكة بي إن سبورت القطرية.

ابو ظبي الرياضية

عرب سات: التردد: 11804 عمودي 27500 3/4

ياه سات A1: التردد: 12054 أفقي 27500 8/9

نايل سات: التردد: 12091 عمودي 27500 5/6

هوت بيرد: التردد: 11747 عمودي 27500 3/4

خطوات تنزيل القنوات

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك. انتقل إلى قائمة “البحث عن القنوات”. حدد القمر الصناعي نايل سات. أدخل تردد القناة من جدول الترددات أعلاه. ابدأ البحث عن القنوات.

تردد قناة SSC العرب سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد فناة SSC على عرب سات

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح ⅔.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو المعدل 3.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة بين سبورت

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

يتم بث مباريات وبطولات مهمة من مختلف الدوريات العالمية على القناة، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي والدوري الإسباني وغيرها، قناة بي إن سبورت 4 تركز بشكل خاص على رياضات متنوعة مثل كرة القدم وكرة السلة والتنس والرياضات القتالية وغيرها.