وداعًا لانقطاع الكهرباء.. موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في محافظات مصر.. الحكومة تُعلنها رسميًا

وداعًا لانقطاع الكهرباء.. تعد الكهرباء من أكثر الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، نظرًا لعد الاستغناء عنها، لتظهر لنا مؤخرًا أزمة انقطاع الكهرباء التي طالما تزيد يومًا عن يوم، بغرض توفير المواد التي تقوم بتوليدها والعمل على تخفيف الأحمال المتبعة، فضلاً عن أن وزارة الكهرباء أعلنت في بيان لها مؤخرًا عن الكهرباء سيتم إنقطاعها بشكل متواصل خاصة في فصل الصيف، التي يزيد فيه الضغط على استهلا الكهرباء، مما يتسبب في مشكلات غير ملائمة، وفي السطور التالية نوضح لكم موعد انتهاء انقطاع الكهرباء.

وداعًا لانقطاع الكهرباء

وفي نفس السياق أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، بأن انتهاء انقطاع الكهرباء متوقف إلى حد كبير على انتهاء خطة تخفيف الأحمال التي قامت الدولة مؤخرًا بالإعلان عنها، وذلك على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أن أسوأ السيناريوهات في انقطاه الكهرباء هي ما نمر بها في هذه الأيام، نظرًا لزيادة وقت الانقطاع بعدد من المحافظات، لكن من المتوقع أن تعود إلى طبيعتها مرة أخرى بعدم الانقطاع مع بداية شهر أكتوبر، ووفقًا لما تُعلن عنه وزارة الكهرباء.

أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

وأكد سعد، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يؤدي بشكل كبير إلى ضغط الأحمال على الغاز والوقود الموجه لتوليد الكهرباء، مما اضطرت الدولة إلى تنفيذ خطة تقوم من خلالها بتخفيف الأحمال، والعمل على تحقيق ذروة التوفير في الأيام المقبلة، حيث إنه كلما تحسنت ظروف الطقس قلت درجات الحرارة، وأدى ذلك إلى تقليل عدد ساعات انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.