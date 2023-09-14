نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس | | متي تظهر نتيجة تنسيق المرحله الثالثه عبر tansik.digital.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من أهم المواضيع المتداولة على صفحات السوشيال ميديا في هذه الأوقات، فقد تم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية ونحن وإياكم في انتظار نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة لطلاب الثانوية العامة، فمن هنا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتيجة وموعد الإعلان عنها وكل التفاصيل.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

انتهت أول أمس الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 فترة التقديم لطلاب المرحلة الأخيرة وذلك بعد أن مدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة 24 ساعة إضافية، ومنذ أن انتهت ويترقب جميع الطلاب إعلان الوزارة عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وفور ظهورها سيتمكن الطلاب من الاستعلام من خلال مجموعة خطوات، كالآتي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني .

. الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

قم باختيار نتائج التنسيق.

يختار الطالب مصدر الشهادة “مدارس الثانوية العامة”.

يقوم الطلاب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي الموجود على الشاشة.

انقر فوق الخطوة التالية

سيتم عرض بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب وبها الكلية أو المعهد الذي تم قبول الطالب به.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

بدأ طلاب المرحلة الثانوية الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، واستمر حتى الجمعة 1 سبتمبر 2023.

ثم تم استئناف تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد للمرحلة الثالثة 2023 بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث تم تسجيل الرغبات لهؤلاء الطلبة في يوم السبت 9 ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلبة الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني خلال الأيام القليلة القادمة وبحد أقصى 72 ساعة، بالإضافة إلى إعلان الحدود الدنيا للجامعات والمعاهد وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً كما كان الحال في المرحلتين السابقتين.