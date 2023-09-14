تريد كل ربة منزل أن يكون منزلها خالي من الصراصير كما تحلم كل أن يكون منزلها نظيفًا وخالي من أي هفوات، لذلك فإن رؤية صرصور واحد يعد كارثة من الدرجة الأولى، وعلى الرغم من شهرة الصراصير بتفضيل القمامة والمخلافات، إلا إنها تتوجد في أكثر البيوت نظافة، وقلة النظافة لا تعد شرطًا أساسيًا هنا، فقد تنتقل إلى المنزل عدوى من إحدى النوافذ أو الشرفات، أو تدخل إلى المنزل عبر شقوق الجدران، وإليك يعض الوصفات للتخلص من الصراصير داخل المنزل.

وصفات جبارة لمنزل خالي من الصراصير

لا شك أن البحث عن إحدى الوصفات المنزلية الطاردة للحشرات هي أول ما يبادر ذهن الكثير ممن يعانون من هجوم الصَراصير منازلهم، وبشكل خاص صورصار المطبخ الذي يتغذى على المواد العضوية وبقايا الطعام، التي عادةً ما تتواجد داخل المطبخ، حيث يوفر المطبخ ولا سيما خزانة المطبخ بيئة مناسبة للغاية لنموهم وتكاثرهم أيضًا، وهنا يأتي السؤال كيف أتخلص من الصَراصير داخل المنزل؟ إليكم مجموعة وصفات جبارة لمنزل خالص من الصَراصير:

محلول النعناع يعد النعناع

من الروائح التي تنفر منها الحشرات بشكل عام والصراصير بشكل خاص، فيمكنك عمل بخاخ به مركز النعناع وماء بملح مع إضافة بعض أوراق النعناع ورش الأماكن التي تواجد بها آثار الصرصور داخل المنزل، مع مراعاة رش أعتاب المنزل ومداخل النوافذ والشرفات.

الزيوت العطرية

يمكن اللجوء إلى الزيوت العطرية أيضًا، حيث تنفر الحشرات بصفة عامة من رائحة الزيوت العطرية والمركبات الكيميائية التي تتكون منها، لذلك يمكن استخدامها مع صودا الخبز وعمل محلول يوضع في قطع من القطن ويتم توزيعها في الأماكن التي تتواجد بها الصراصير، كما استخدام زيت القرنفل كذلك وعمل محلول بخاخ ونثره في أماكن تواجد الصرصور في المطبخ.

محلول الماء والصابون

يمكن استخدام محلول الماء وصابون التنظيف لطرد الصرصور من المنزل، وذلك عن طريق خلط بعض من قطرات الصابون مع الماء ورشها في أماكن تجمع الصراصير.

كيف أتخلص من الصراصير في المنزل نهائيًا؟

لطرد الصَراصير من المنزل بشكل نهائي يجب إتباع أسلوب حياة صحي والالتزام بمجموعة الإرشادات التالية: