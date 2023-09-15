لأصحاب المعاشات موعد صرف العلاوات الخمسة

صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر اليوم الذي سيتم فيه صرف علاوات المعاش حيث ينتظرون إعلان هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لجمهورية مصر العربية عن موعد صرف العلاوات الخمسة للمستفيدين خلال شهر سبتمبر وذلك بعد أن تصدر المحكمة الإدارية الحكم في القضية التي رفعها أصحاب المعاشات، ك ما أوضحت الجهة المختصة أيضًا طريقة سهلة للاستعلام عن العلاوة عن طريق الرقم القومي الخاص بكل مستفيد وفيما يلي سوف نوضح لكم بالتفصيل طريقة الاستعلام عن العلاوات وموعد صرفها في السطور التالية.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة

لكي يتمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن العلاوات الخمسة يجب عليهم إتباع بعض الخطوات البسيطة التي وضحتها الجهة المختصة وهي:

يشترط الدخول أولا إلي الموقع الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية.

كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد و الرَقم القومي بشكل صحيح.

كتابة اسم والدة المستفيد باللغة العربية.

الضغط على أنا لست روبوت ثم الضغط على إرسال الطلب.

ستظهر لك كل البيانات المتعلقة بالعلاوات.

من هم المستفيدين من العلاوات الخمسة؟

تسأل الكثير مؤخرًا عن الأشخاص المستحقين للعلاوات الخمسة من أصحاب المعاشات، الذي أقرته المحكمة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي أن المستحقين للعلاوات الخمسة هم من حصلوا على معاش بداية من يوم 1 يوليو 2006 إلى يوم 30 يونيو 2015، وتقدر العلاوة بقيمة 80% من قيمة العلاوات الخاصة.

المواعيد المقررة لصرف العلاوات الخمسة

يتم صرف العلاوات الخمسة لجميع المستحقين وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والعلاوات الخمسة سيتم صرفها علي أربع مراحل في مواعيد متخلفة وهي:

المرحلة الأولى سيتم صرفها في شهر سبتمبر 2023.

المرحلة الثانية في مارس 2024.

المرحلة الثالثة في شهر سبتمبر المقبل 2024.

المرحلة الرابعة في شهر مارس 2025.

موعد صرف العلاوات الخمسة شهر سبتمبر

بعد أن قام عدد من أصحاب المعاشات من رفع دعوات قضائية يطالبون فيها بصرف العلاوات الخمسة مع المرتبات الأصلية، أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات أنه لم يتم تحديد موعد صرف العلاوات إلى الآن وأنه سوف يتم تحديده في الجَلسة التي سيتم انعقادها يوم الخميس 21 سبتمبر 2023.