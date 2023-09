شركة أبل تودع كيابل الشحن القديمة في أيفون 15

أعلنت شركة أبل العالمية والمصنعة لأضخم وأحدث الهواتف وأكثرها انتشارًا على مستوى العالم عن طرح أحدث إصدار لايفون وهو أيفون 15 الجديد بتقنيات عالية ومتطور، كما أضافت إليه الكثير من التحديثات والمواصفات القوية مما جعل مستخدمي ايفون ينتظرون بفارغ الصبر طرح الهاتف في الأسواق، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل مواصفات أيفون 15 وسعره وموعد طرحه في السطور التالية.

كيابل شواحن هاتف أيفون 15

كشفت مصادر حديثة أنه من الممكن لشركة أبل أن تستبدل كيابل الشحن القديمة والمعتادة بكيابل حديثة من USE Type C في هواتف ايفون 15 الجديد، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم شركة أبل كابلات بـ 6 ألوان مختلفة وهي الأصغر، الأرجواني، الأبيض، الأسود، البرتقالي، كما أن الكابلات Type C الجديدة أطول بنسبة 50% ومن خامات أكثر متانة.

ألون أيفون 15

تم الكشف مؤخرًا عن خبر متعلق بألوان هاتف ايفون 15 الجديد وأنه سيصدر باللون الوردي الساطع وتم تداول صور للهاتف الوردي عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقى إعجاب شديد من الفتيات.

مواصفات هاتف أيفون 15

يتميز هاتف ايفون 15 الجديد بمواصفات مستحدثة وعالية الجودة أضافتها إليه شركة أبل لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل مواصفات ايفون الجديد في السطور الآتية:

يتميز هاتف ايفون 15 الجديد بأنه مصنوع من واجهة زجاجية عالية الجودة وظهر زجاجي مقاوم للماء والغبار وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

صدر ايفون 15 الجديد بأربعة ألوان مختلفة وهي أرجواني، وفضي، وأسود، وذهبي. يتميز هاتف ايفون 15 الجديد بشاشة حجمها 6.7 بوصة وبدقة 1290× 2769 بكسل.

كاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل و فَتحة عدسة 1.8، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.8 وهي الكاميرا المخصصة للزوم، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2 وهي كاميرا مخصصة للتصوير الواسع.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل و فتحة عدسة 1.9، والكاميرا الأمامية الثانية تأتي من نوع SL 3D وهي مخصصة للتعرف على الوجه.

بطارية الهاتف بحجم 4852 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة واط والشحن اللاسيلكي بقوة 15 واط.

يأتي الهاتف بنظام التشغيل ISO 17.

سعر هاتف أيفون 15 الجديد

يتساءل الكثيرون في مختلف الدول حول العالم عن سعر هواتف ايفون 15 الجديدة، لذلك سوف نوضح لكم سعر هاتف أيفون بعملات مختلفة في السطور الآتية: