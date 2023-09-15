شوفي الكيلو بكام.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

الدواجن بدأت أسعارها في الارتفاع بشكل ملحوظ عن الأيام الماضية وبالأخص أسعار الدجاج الأبيض الأكثر شعبية واستهلاك في السوق المحلية وسنتعرف في هذا المقال على تكلفة الشراء لكل الأنواع المتاحة من الدواجن والتي تعتبر من أكثر نوعيات اللحوم الأفضل والأكثر استهلاكًا من أنواع اللحوم البيضاء والتي يقبل عليها المستهلكون ويبحثون بشكل يومي عن أسعاره ولذلك نذكر الأسعار للأنواع الأكثر شعبية بالتفصيل عبر السطور المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 سبتمبر

الدواجن من مختلف أنواعها تعد من أكثر أنواع اللحوم المتاحة في السوق المحلية وتحرص الجهات المعنية على ضخها بشكل مستمر للسوق المحلية من أجل تلبية احتياجات المستهلكين، وتعد الأسعار الحالية مستقرة ولكن على مؤشرات سعرية مرتفعة كما تم الإعلان عنها اليوم ببداية التعاملات في البورصة المحلية.

سعر الدجاج الأبيض

الدجاج الأبيض متاح بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، وسعر 1 كيلو جرام من الدواجن البيضاء يصل اليوم إلى نحو 63 جنيه مصري وهو السعر الحالي في المزارع، بينما السعر بالسوق الشعبية والاستهلاكية لسعر يصل إلى 70 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو والبلدي

الدجاج الساسو والبلدي أسعاره مستقرة في الأسواق المحلية وقد تم الإعلان في البورصة المحلية عن سعر الدجاج البلدي للكيلو الواحد حيث بلغ 112 جنيه مصري، وفي السوق المحلية السعر وصل إلى 118 جنيه مصري.

الدواجن الساسو أسعارها في المزرعة مستقرة على سعر 91 جنيه مصري بينما سجلت السعر 99 جنيه مصري في الأسواق التجارية والشعبية.

الدواجن الأمهات والبط

سعر الدجاج الأمهات يستقر اليوم عند قيمة سعرية تصل إلى 55 جنيه مصري وهو السعر الحالي في المزرعة والبورصة المحلية، في حين بلغ سعر الكيلو من البط البلدي 100 جنيه مصري، والبط الفرنساوي متاح بسعر 75 جنيه مصري للكيلو جرام .

سعر البيض في الأسواق المحلية

أسعار البيض أيضًا تغيرت إلى المؤشرات الأعلى حيث يصل سعر كرتونة من البيض الأحمر إلى 123 جنيه مصري بينما سجل السعر الخاص بكرتونة من البيض الأبيض 120 جنيه مصري بينما يسجل البيض البلدي للكرتونة 130 جنيه مصري.