الموظفيين طيرين من الفرحة”… قرار مفاجئ وهام مكافأة نهاية الخدمة وإلغاء استمارة 6 “+” تحديد سن التقاعد

مكافأة نهاية الخدمة تطبيق خروج المعاش المبكر

مكافأة نهاية الخدمة تطبيق خروج المعاش المبكر عبارة عن طلب الشخص للحصول على تقاعد مبكر مع طلبه الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، مع التزام صاحب العمل بكافة الشروط المتفق عليها من قبل، وهي تكون عبارة عن إعطاء الموظف آخر أجر ومدة خدمته، وينبغي على صاحب العمل أن يقدم له مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة توفير له مكافأة أخرى تساعده في تأمين مستقبله.

مكافأة نهاية الخدمة تطبيق خروج المعاش المبكر

حيث يُعد القانون الجديد للمعاشات أحد أهم القوانين التي قام مجلس النواب بمناقشتها، وذلك نظرًا لأهميتها بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الحصول على معاش مبكر أو الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على مكافآت نهاية الخدمة، وطبقًا لما جاء في قانون العمل لعام 2003 مادة”126″فإن من حق الموظف الحصول على بعض التعويضات من صاحب العمل التي من بينها حصوله على نصف الراتب خلال أول خمس سنوات من تقاعده، وبعد هذه المدة ينبغي أن يحصل على الراتب الشهري بالكامل، وهذا كله في حالة كان قد بلغ سن الستين، كما ينبغي توفير له تأمين اجتماعي.

آخر تعديلات المعاش المبكر

إذا كنت ترغب في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تطبيق خروج المعاش المبكر فإن هناك بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر لديك حتى تستطيع بكل سهولة الحصول على المعاش المبكر، من أهم هذه الشروط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المعاش المبكر قد بلغ الستين من عمره، ويمكن أيضًا أن يقدم طلب المعاش المبكر إذا تم الخمسين، كما يستطيع الموظف الحصول على المعاش المبكر في حالة كان مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي قد تجاوزت 20 عام مع عدم نزول مدة الاشتراك التأميني بعد أول خمس سنوات من العمل عن 240 شهر.

مكافأة نهاية الخدمة في قانون المعاشات الجديد

أعلن مجلس النواب أن هناك الكثير من التعديلات التي أجريت على قانون المعاشات الجديد، وذلك بعدما حدث اهتمام كبير بهذا الموضوع من قبل الكثير من المواطنين المستفيدين ومن البرلمان، حيث من أهم التعديلات الجديدة هو إتاحة فترة للموظف حتى يستطيع توفيق أموره تصل إلى 3 سنوات، وبهذا التعديل الجديد يكون قد تم تحقيق العدالة بين جميع الموظفين.