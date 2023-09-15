الموظفين هيتجننو من الفرحة.. رسميا تحديد سن التقاعد الرسمي للموظفين % ومكافأة نهاية الخدمة بقانون العمل الجديد

أبسط يا عم اعرف مكافأة نهاية الخدمة وتحديد سن التقاعد حيث قانون العمل الجديد الذي تم إصداره من الحكومة المصرية عمل بتنظيم كل الإجراءات التي تخص التقاعد، وعمل على صرف نص شهر من المرتب كمكافأة نهاية الخدمة، وفي هذا المقال سوف نعرض كل المعلومات عن هذا القرار.

أبسط يا عم اعرف مكافأة نهاية الخدمة وتحديد سن التقاعد

حيث أن قانون العمل الجديد يوضح أن سن التقاعد هو سن 60 عامًا للموظفين، وهذا القانون حدد فئات الموظفين الذين يتجاوزون سن التقاعد، وفي هذا القانون نص أيضًا أن الموظف الذي يتجاوز سن 60 عامًًا يمكنه أن يستكمل عمله، بشرط أن سنوات الخدمة الأولي له يأخذ مكافأة نصف شهر من المرتب،أما في باقي السنوات يحصل على مرتبه الشهرى الكامل، عند تجاوزه سن التقاعد يقوم بصرف المعاش، سواًء كان يعمل في القطاع الخاص او القطاع العام.

حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكومين

عند تقاعد الموظف يكون ليس لديه القدرة على العمل، ثم يخرج من وظيفته وذلك بسبب كبر السن أو الأمراض التي لا يتم شفاؤها كالأمراض العقلية مثلًا، وعندما الموظف ينتهي من الخدمة ويصل إلى سن التقاعد ويأخد مكافأة نهاية الخدمة وهذا يحدث عند انتهاء أي علاقة تعاقدية سواًء كانت محددة أو غير محددة.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

عندما يخدم الشخص في عمله لمدة أكثر من سنتين وأقل من 5 سنين، فعند حساب مكافأة نهاية الخدمة نقوم بقسمة المرتب على 24 ثم ضربها في مدة الخدمة بالشهور، فمثلًا لو كان راتب عامل 2000 جميهًا وعمل لمدة ثلاث سنوات تكون الكافأة، مكافأة نهاية الخدمة=2000 /24 في 36 ( عدد الشهور في الثلاث سنوات) ستكون مكافأة نهاية الخدمة 3000 جميهًا، وعندما يخدم الشخص في عمله لمدة أكثر من 5 سنين، فعند حساب مكافأة نهاية الخدمة يتم قسمة الراتب على 24 وضربه في 60 ثم نقسم الراتب علي 24 ثم تضربها علي عدد شهور الخدمة، ثم نقوم بجمعهم وطرح 60 فمثلًا، عندما يكون الراتب 2000 وتكون مدة الخدمة سبع سنين تكون مكافأة نهاية الخدمة = 2000/24 ثم تضربها في 60 = 5000 ثم نقسم الراتب على 24 ثم تضربها 84 (مدة الخدمة سبع سنين) = 7000 ثم تجمعهم ونطرح منهم 60 وبالتالي تكون مكافأة نهاية الخدمة =5000+7000-(60) وبالتالي تصبح المكافأة 11940 جنيهًا.