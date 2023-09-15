“بسرعة الصاروخ على البنك 25% كله يروح بسرعة شهادات إدخار ملهمة للجميع.. مش هتصدق العائد السنوي حاجة تفرح

الفايدة في البنك الأهلى تتخطى 22.5% ترغب الجماهير في الحصول على إرشادات حول كيفية شراء شهادة الادخار من البنك الأهلي المصري الجديد التي تقدم بنسبة فائدة 25% باستخدام الهاتف المحمول عبر خدمة الأهلي موبايل. قدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة ادخار جديدة تقدم عائد 25%، تصرف أرباحها بعد سنة بالإضافة إلى شهادة ادخار تقدم عائد 22.5% شهريا لمدة عام أيضا.

الشهادة الجديدة من البنك الأهلي تأتي بنسبة فائدة 25%

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق شهادة توفير جديدة بمتوسط ربح يصل إلى خمسة وعشرين بالمائة لمدة سنة تستحق في نهاية الفترة المحددة، أو لتصل الفائدة إلى 22.5% مع الاستحقاق على أساس شهري، وجاء هذا الإعلان بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 3% أو 300 نقطة على عمليات الإقراض والإيداع، بناء على اجتماع لجنة التسعير الذى تم الشهر الماضي.

شهادة 25%

بعد الزيادة في مكاسب شهادات الاستثمار 2023 ميلاديًا سنوضح لك كيفية شراء هذه الشهادة الجديدة من المصرف الأهلي بمتوسط عائد 25% عن طريق الهاتف المحمول، إذا كنت تملك حسابًا في البنك، فعليك أن تضمن حصولك على ما لا يقل عن 1000 جنيه في حسابك لشراء الشهادة. يجب أيضا تحميل تطبيق البنك الأهلي المصري والاشتراك في خدمة الأهلي موبايل التابعة له، وسنخبرك بالخطوات التالية للقيام بذلك:

اختر إصدار شهادات الاستثمار من التطبيق، قم بتسجيل حسابك المصرفي لشراء شهادة الادخار، ثم قام باختيار شهادة الاستثمار الجديدة من البنك الأهلي المصري التي تحمل فائدة بنسبة 25%، في النهاية، قم بتحديد مبلغ الشهادة ثم انقر على الزر الموافقة، سيتم خصم قيمة الشهادة من حسابك تلقائيًا، يجب التذكير بأنه في حال أراد العميل إلغاء شهادة استثماره القديمة ليقوم بشراء شهادة استثمار جديدة من البنك الأهلي المصري بمعدل ربح يصل إلى 25% أو تقسيم جزء منها، يجب عليه الاتصال بخدمة العملاء في البنك الأهلي المصري عبر الرقم 19623 للعملاء المتواجدين داخل مصر، والرقم 0020219623 للعملاء المتواجدين خارجها، وذلك للاطلاع على تفاصيل الخسائر والأرباح المتوقعة من إلغاء شهادة استثماره القديمة وشراء شهادة جديدة بنسبة ربح 25%.