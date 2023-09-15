“متخليش التاجر يضحك عليك”.. اعرف نصيبك من الزيت والسكر من غير صعوبات.. وأسعار السلع التموينية

متخليش حد يضحك عليك نصيبك من الزيت والسكر اعرفه تخطط وزارة التموين لإعلان لائحة حديثة للأسعار الخاصة بالسلع التموينية المحتمل توزيعها على حاملي الهويات خلال سبتمبر 2023، يأتي هذا الإجراء ضمن محاولات الوزارة لتقديم دعم مستمر للأفراد عن طريق تقديم تلك السلع بأسعار معقولة، من المنتظر الإعلان عن اللائحة الكاملة في الأيام القادمة القليلة، وسيتمكن أصحاب البطاقات التموينية من البدء في استلام تلك السلع بدءًا من الجمعة 1 سبتمبر 2023 من مختلف نقاط البيع، سوف نوضح أدناه كمية السكر التي ستوزع لكل فرد في التموين.

سعر كيلوغرام السكر للشخص الواحد في التموين لشهر سبتمبر من عام 2023

تم تعيين سعر كيلوجرام السكر الموجود في السلع خلال الشهر الحالي 2023 على 12.60 جنيه للكيس الذي يزن كيلوجرامًا، هذا السعر يأتي ضمن محاولات الحكومة لتوفير البضائع الأساسية بأسعار معقولة للتخفيف من الضغط المالي على المواطنين.

كم كيلو سكر للفرد في التموين

وفقًا للأمر الصادر من الدكتور “علي المصيلحي” تم تحديد حصة كل فرد من السلع التموينية لسبتمبر 2023 ميلاديًا ويشمل هذا التوزيع العناصر التالية:

سوف يقدم لكل شخص زجاجة زيت تبلغ سعتها 800 ملليتر، مع وجود الحد الأقصى المحدد بأربع زجاجات لكل فرد، سيحصل كل شخص على كيلوغرام من السكر، مع وجود حد أقصى يقتصر على 6 أكياس (كيلوغرامات) لكل بطاقة، سيكون هناك توزيع لكيلو من الأرز للأسر التي يقل عدد أفرادها عن 4، بينما ستحصل الأسر التي تتكون من 4 أفراد أو أكثر على كيلوين من الأرز، بدلاً من الأرز، تُقدم حُبات مكرونة بوزن 800 جرام للعائلات المتألفة من أقل من أربعة أشخاص، وبالنسبة للعائلات التي تتألف من أربعة أعضاء أو أكثر، ستحصل على حُبتين، تقرر توزيع نصيب من الزيت والسكر بالبطاقة التموينية حسب عدد الأفراد المدرجين في البطاقة طبقاً لتلك التعليمات، سيحصل كل شخص يملك بطاقة تموينية على زجاجة زيت للطهي كل شهر، مع تعيين الحد الأقصى للزجاجات في البطاقة بأربع زجاجات أما السكر، فسيتم توزيعه على شكل أكياس تزن حوالي كيلوغرام واحد على كل شخص مسجل في البطاقة التموينية.